Casagrande: ES não pode abrir mão dos investimentos em infraestrutura

Governador Renato Casagrande fala a deputados estaduais na Assembleia Legislativa Crédito: Vinícius Valfré

Com pouco mais de dois meses no cargo, o governador Renato Casagrande (PSB) participou, nesta segunda-feira (11), de uma sessão especial de prestação de contas na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Durante o discurso, Casagrande afirmou que o Espírito Santo não pode abrir mão dos investimentos em infraestrutura, sob o risco do Estado deixar de ser competitivo. Além disso, foi sabatinado por mais de quatro horas pelos parlamentares que fizeram questionamentos de várias demandas, principalmente regionais. O Planejamento Estratégico do Executivo Estadual, que deve traçar efetivamente as prioridades do novo governo, será apresentado ao secretariado no mês de maio.

O governador listou ações já implantadas e outras que estão no radar. Uma das mais citadas é a parceria com o governo federal para captar recursos e investir em infraestrutura. Casagrande afirma que apesar de haver a necessidade de cautela por conta do momento econômico, não se pode abrir mão dos investimentos em infraestrutura, que segundo ele, impedem o Estado de ser mais competitivo.

"Um estado no nível de organização do Espírito Santo não pode abrir mão de um investimento em infraestrutura. Eu concordo e tem todo o meu apoio as medidas tomadas pelas unidades da federação de controle de despesas correntes, porque o ambiente ainda exige muita cautela. Mas a parte de infraestrutura é possível a gente dar um passo adiante para que a situação do Estado seja melhor do que nós temos hoje", afirmou.

Mesmo com pouco tempo de mandato, Casagrande afirmou que está começando a implantar o perfil da nova gestão, com um planejamento dentro do previsto.

"Não paramos de funcionar nenhuma política de governo. Estamos começando a dar o perfil do que a gente acha que é prioridade que é mantendo a ética, transparência, democracia, a responsabilidade social com muita responsabilidade fiscal, a gente começa a implantar os programas que nós traçamos junto a sociedade capixaba", disse.

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