O governador Renato Casagrande falou sobre vaga no Tribunal de Contas Crédito: Hélio Filho/Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), dentro da Operação Lava Jato. Entretanto, o governador destacou que qualquer pessoa que comete atos ilícitos deve ser punida, independente de quem for.

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que lamenta prisão do Ex-presidente Michel Temer

“Nesse momento eu lamento, fico triste vendo autoridades brasileiras sendo presas. Todos brasileiros devem lamentar de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, tem a crença de que a Justiça esteja praticando um ato correto e, se houve, de fato, desvio, um ato ilícito, qualquer um, inclusive um ex-presidente, tem que pagar por esse ato”, disse.

Para o governador, a prisão de Temer pode trazer desgastes políticos para a articulação do governo de Jair Bolsonaro e, inclusive, atrasar a votação da reforma da Previdência.

“Não é controle do presidente, nem do Congresso, mas esse é um ato que cria instabilidade. Criando instabilidade, pode atrasar a votação da reforma”, declarou.

PRISÃO

Michel Temer foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira (21) pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os agentes também prenderam o ex-ministro Moreira Franco no Rio e o coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro, a soma dos valores de propinas recebidas ou prometidas ao suposto grupo criminoso chefiado pelo ex-presidente Temer ultrapassa R$ 1,8 bilhão. Além disso, os procuradores da República sustentam que os investigados monitoravam agentes da Polícia Federal.