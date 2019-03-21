O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), dentro da Operação Lava Jato. Entretanto, o governador destacou que qualquer pessoa que comete atos ilícitos deve ser punida, independente de quem for.
Casagrande diz que lamenta prisão do Ex-presidente Michel Temer
“Nesse momento eu lamento, fico triste vendo autoridades brasileiras sendo presas. Todos brasileiros devem lamentar de alguma maneira. Mas, ao mesmo tempo, tem a crença de que a Justiça esteja praticando um ato correto e, se houve, de fato, desvio, um ato ilícito, qualquer um, inclusive um ex-presidente, tem que pagar por esse ato”, disse.
Para o governador, a prisão de Temer pode trazer desgastes políticos para a articulação do governo de Jair Bolsonaro e, inclusive, atrasar a votação da reforma da Previdência.
“Não é controle do presidente, nem do Congresso, mas esse é um ato que cria instabilidade. Criando instabilidade, pode atrasar a votação da reforma”, declarou.
PRISÃO
Michel Temer foi preso em São Paulo na manhã desta quinta-feira (21) pela força-tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os agentes também prenderam o ex-ministro Moreira Franco no Rio e o coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer.
De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro, a soma dos valores de propinas recebidas ou prometidas ao suposto grupo criminoso chefiado pelo ex-presidente Temer ultrapassa R$ 1,8 bilhão. Além disso, os procuradores da República sustentam que os investigados monitoravam agentes da Polícia Federal.
Durante a tarde, a defesa do ex-presidente entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). O recurso foi distribuído para o desembargador federal Iva Athié, por prevenção, já que a investigação que terminou com a prisão de Temer tem conexão com a Operação Prypiat, que é de relatoria do magistrado.