O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), criticou o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou da posse de armas no Brasil.
Em um evento de entrega de viaturas da Polícia Militar, realizado nesta quarta-feira (23), Casagrande falou que era preciso diminuir a circulação de armas.
Ao ser questionado pela Rádio CBN após o evento sobre a declaração e a opinião dele a respeito da flexibilização, o socialista afirmou que ela pode servir como uma "porta de entrada" de armas para os bandidos.
"A hora que você facilita o posse e depois o porte de armas, isso pode ser também uma janela e uma porta de entrada de armas para o mundo do crime porque as pessoas vão furtar e roubar essas armas, que ficarão em condições de serem alcançadas pelos criminosos', opinou.
Casagrande critica flexibilização da posse de armas
O decreto foi assinado no dia 15 de janeiro e permite aos cidadãos residentes em área urbana ou rural manter arma de fogo em casa, desde que cumpridos os requisitos de "efetiva necessidade". Entre os requisitos há uma regra que diz que o cidadão deve morar em área rural ou urbana de estados com índices anuais de mais de homicídios por cem mil habitantes. Todos os Estados se encaixam nesse critério. Desde o decreto, a procura por pistolas disparou no Espírito Santo. Donos de lojas de armas afirmam que as ligações triplicaram após a mudança.