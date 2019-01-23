Casagrande critica flexibilização da posse de armas

Renato Casagrande durante discurso de posse na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), criticou o decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizou da posse de armas no Brasil.

Em um evento de entrega de viaturas da Polícia Militar, realizado nesta quarta-feira (23), Casagrande falou que era preciso diminuir a circulação de armas.

Ao ser questionado pela Rádio CBN após o evento sobre a declaração e a opinião dele a respeito da flexibilização, o socialista afirmou que ela pode servir como uma "porta de entrada" de armas para os bandidos.

"A hora que você facilita o posse e depois o porte de armas, isso pode ser também uma janela e uma porta de entrada de armas para o mundo do crime porque as pessoas vão furtar e roubar essas armas, que ficarão em condições de serem alcançadas pelos criminosos', opinou.

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