Renato Casagrande (PSB) se reuniu com os secretários na manhã desta quarta-feira (02) Crédito: Caíque Verli

Nada de lanchinhos, passagens aéreas e telefones corporativos. Como primeira medida de seu mandato, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assinou decretos de contingenciamento, definindo que cada secretário corte 10% dos gastos em custeio. Apenas as pastas de Saúde, Educação, Segurança e Justiça foram poupadas pelo governador, que ainda suspendeu a abertura de novos concursos públicos . Os decretos são válidos pelos próximos quatro meses, mas Casagrande já adiantou que 2019 provavelmente será um ano sem contratação de servidores de efetivos.

As medidas atingem, principalmente, membros do alto escalão do Governo, que ficarão proibidos de contratar coffee breaks e perderão acesso a telefones corporativos. "Telefone móvel, cada um vai usar o seu aparelho. Estamos impedindo o uso do telefone, a não ser para aqueles casos que exigem contato, como uma central na área da saúde, ou um policial que exige telefone móvel. Mas não teremos mais secretários, subsecretários, diretores de autarquia com telefone do Governo do Estado. Hoje todo mundo usa o telefone pessoal, o seu WhatsApp para se comunicar", detalha.

Your browser does not support the audio element. Casagrande corta telefones corporativos e suspende concursos

O Governo também cortou diárias de hotel e decidiu que apenas o governador, vice-governadora, secretários de governo e diretores-presidentes de autarquias poderão usar os carros oficiais.

Casagrande recebeu o Estado com nota máxima em relação à capacidade de pagamento de dívidas, mas o governador citou a crise fiscal e financeira do Brasil e as incertezas do cenário econômico como justificativas para os decretos.

CONVÊNIOS

Outra medida polêmica de Casagrande foi a suspensão dos convênios firmados com as Prefeituras pelo seu antecessor Paulo Hartung nos últimos três meses, que totalizam mais de R$ 220 milhões. O socialista já vinha criticando os gastos feitos por Hartung, seu adversário político, na reta final do mandato. Tyago Hoffman, que é secretário de Governo de Casagrande, também reprovou a assinatura desses contratos, que envolvem obras e compra de equipamentos.

"A grande maioria maioria dos prefeitos não foi beneficiada. O repasse desses convênios foi feito de forma seletiva para alguns prefeitos que supostamente o governo anterior tratava como mais aliados dele. Nós vamos tratar de forma republicana", apontou Hoffman.