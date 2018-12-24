Casagrande confirma corte de R$ 408 milhões nas projeções de receita

Renato Casagrande e Jacqueline Moraes em reunião com a equipe que formará o futuro governo do Estado Crédito: Marcelo Prest

O novo Orçamento estadual vai sofrer um corte de R$ 408 milhões na receita. A informação foi dada nesta segunda-feira (24) pelo governador eleito Renato Casagrande (PSB), durante reunião com futuros secretários. Com o ajuste, a peça orçamentária, que foi prevista em R$ 18,2 bilhões pela atual gestão, passará para R$ 17,79 bilhões.

Casagrande informou que o detalhamento destes ajustes será anunciado no dia 2 de janeiro, na primeira reunião do secretariado. Mas adiantou que os cortes serão feitos em custeio, ajuste de pessoal e também em parte dos investimentos.

A expectativa é de que a nova peça orçamentária seja enviada à Assembleia Legislativa até o dia 7 de janeiro de 2019.

No detalhamento, Casagrande informou que haverá uma revisão nos repasses de recursos do governo federal, como o do Fundo de Participação dos Estados (FPE), que passará para R$ 150 milhões. Outra mudança será nos repasses de R$ 50 milhões no valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e R$ 58 milhões da Lei Kandir, este último não teve ressarcimento este ano.

O futuro governador explicou que a receita dos royalties de petróleo foi reduzida para R$ 150 milhões. Segundo ele, o preço médio do barril foi definido como US$ 60. Na peça orçamentária que havia sido enviada à Assembleia pelo governador Paulo Hartung (sem partido), a gestão trabalhou com três valores: US$ 60, US$ 65 e US$ 70, sendo utilizado como média US$ 65. “Preferimos trabalhar com um cenário mais conservador e comedido”, apontou Casagrande.

ESBOÇO

O primeiro esboço dos ajustes foi apresentado pelo futuro secretário de Planejamento Álvaro Duboc durante reunião de alinhamento da nova equipe de governo.

"Estamos realizando uma avaliação técnica detalhada, que será anunciada nos próximos dias. As medidas ainda estão sendo formuladas com relação à contenção de despesas no início de governo, centralidade da discussão orçamentária. É melhor ser conservador no início. Se a receita superar nossas expectativas, nós vamos suplementar. Em um ano de incerteza, é melhor agir de forma conservadora", ressaltou Casagrande.

O governador eleito disse que os cortes ainda estão sendo definidos. "A equipe está trabalhando nesses ajustes técnicos. Haverá corte no custeio naturalmente, ajustes de pessoal e talvez alguma coisa nos investimentos. A proposta está sendo preparada. No dia 2 de janeiro, vou dar posse ao secretariado e anunciar as medidas de contenção de despesas", afirmou.

Enquanto o Orçamento não é enviado, o novo governo terá para gastar, em janeiro, o duodécimo, que é 1/12 do Orçamento de 2018, cerca de R$ 1,4 bilhão, até que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) seja aprovado pela Assembleia.