Casagrande anuncia reajuste de 3,29% para servidores estaduais

Renato Casagrande, governador Crédito: Rodrigo Gavini

O percentual, no entanto, não está fechado e pode ser alterado para mais ou para menos. Isso porque vai depender de quanto estiver o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – índice oficial de inflação – no final de novembro, quando será fechada a folha de pagamento dos servidores.

Em agosto, o governador já tinha antecipado para A Gazeta que o servidor público teria um reajuste em 2020. Casagrande disse que ainda está analisando o desempenho da economia nacional para cravar o percentual, mas que todas as categorias terão o salário reajustado no próximo ano.

O último reajuste no salário dos servidores estaduais ocorreu em abril de 2018, de 5%, o único aumento dado durante o último mandato de Paulo Hartung (sem partido). O impacto, anunciado na época pelo então secretário da Fazenda, Bruno Funchal, foi de R$ 269 milhões por ano aos cofres do Estado.

JAQUELINE MORAES VAI ASSUMIR COMANDO DO GOVERNO NA SEGUNDA

Pouco antes do anúncio do reajuste, Casagrande comunicou que a vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) toma posse do governo do Estado na próxima segunda-feira (4), em sua substituição.

O governador disse que fará uma viagem a Portugal, de segunda a sexta-feira (8) da próxima semana, junto a empresários capixabas, para participar de atividades e conhecer experiências do país europeu na área de tecnologia de inovação.