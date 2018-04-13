Casa que desabou era construção irregular, diz Defesa Civil

Casa desabou em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

A engenheira da Defesa Civil responsável por avaliar o desabamento de uma casa no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, afirmou à CBN Vitória que a construção estava irregular. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (13), por volta de 3h e deixou uma mulher ferida. A dona de casa Natália Lamas, de 24 anos, dormia no momento que dois cômodos da casa desabaram. Natália não teve ferimentos graves, foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Segundo a engenheira da Defesa Civil, Mônica Simões, a estrutura de apoio da casa, que fica em um terreno inclinado, estava fora dos padrões de segurança exigidos.

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"Fui lá mais cedo e constatei que fui uma construção irregular, sem orientação técnica. As vigas que ruíram não estavam amarradas na estrutura existente, que ficou em pé. Aí cedeu (parte da casa)", avaliou a engenheira.

Casa desabou em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

As consequências do acidente poderiam ser ainda mais graves, já que uma criança também estava dentro da casa. No entanto, a menina de 10 anos, enteada da vítima acidentada, conseguiu sair de dentro da casa e pediu socorro aos vizinhos.

Maria José Ferreira Augusto e o marido, vizinhos da casa que desabou, foram os primeiros a prestar socorro. Ela conta como tudo aconteceu.

"Fui um susto. Quando a gente saiu de casa, viu a menina aqui fora. Fui perguntar o que aconteceu e ela falou que a madrasta estava presa lá. E aí foi chegando gente. A menina ligou para pai, que está na Bahia, ele ficou desesperado. Mas tranquilizei ele dizendo que a menina estava bem e que estavam tentando tirar a mulher dele dos escombros", disse.