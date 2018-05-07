Fila de eleitores no cartório eleitoral de Itacibá, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (7) Crédito: Eduardo Dias

O prazo para os eleitores resolverem pendências com a Justiça Eleitoral e ficarem liberados para votar nas eleições de 2018 termina nesta quarta-feira (9). Por isso, a manhã desta segunda foi marcada por longas filas e muita espera em vários cartórios eleitorais da Grande Vitória.

Your browser does not support the audio element. Cartórios eleitorais voltam a ficar lotados na Grande Vitória

Para atender o aumento da demanda, os cartórios estão funcionando com horários estendidos, de 9h às 18h. Além do cadastro de biometria, que acontece em Vila Velha e Vitória, também são feitos atendimentos para cadastro de novos títulos, transferência de domicílio, atualização de nome social e identidade de gênero.

De acordo com Marcos Roberto de Souza, chefe do cartório eleitoral do bairro Ibes, cerca de 30 mil eleitores estão com o título cancelado em Vila Velha. Após o prazo que vence na quarta-feira, as regularizações para quem está com o título cancelado só vão acontecer a partir de novembro, depois do segundo turno das eleições. Marcos Roberto alerta aos eleitores que o prazo não será estendido.

"Esse prazo é nacional, é o código eleitoral, 150 dias antes antes das eleições o cadastro tem que fechar e ele fecha mesmo, porque várias outras datas dependem desse fechamento", explicou o chefe do cartório eleitoral do Ibes, em Vila Velha.

O eleitor Diogo Nunes estava com o título cancelado de chegou cedo ao cartório do Ibes para solucionar o impasse. "Eu fico preocupado porque o cancelamento pode causar problemas futuros. Antes de ter problema, estou querendo regularizar", disse o eleitor.

O eleitor Diogo Nunes está com o título cancelado de chegou cedo ao cartório do Ibes para solucionar o problema. Crédito: Eduardo Dias

Em Cariacica, o cartório eleitoral de Itacibá tem atendido cerca de 200 eleitores por dia. No entanto, a chefe do cartório, Fernanda da Silva Garcia, afirma que muitos eleitores estão encarando a fila sem necessidade.

"Identificamos pessoas que estão na fila sem a necessidade de atendimento neste momento. Especialmente porque entendem que estamos fazendo biometria e Cariacica não está passando por processo biométrico", disse Fernanda.

As maiores filas da Serra estão sendo formadas cartório eleitoral de Jardim Limoeiro. Em Vitória a situação foi mais tranquila. O cartório de Jardim Camburi, que é um dos mais procurados do município, não teve filas longas nesta segunda-feira.