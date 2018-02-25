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Cartazes com "É proibido roubar" são colados em postes de Vitória

Uma das mensagens foi afixada até em frente a uma delegacia de polícia

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 12:38

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 fev 2018 às 12:38
Cartaz, pregado em frente à Delegacia Patrimonial, adverte que "é proibido roubar" Crédito: Caíque Verli
Moradores da região da Grande Maruípe e do Complexo da Penha, em Vitória, foram surpreendidos com cartazes colados em postes neste final de semana, advertindo que é "proibido roubar" e que quem roubasse estaria "sujeito a punições". Uma das mensagens estava afixada, inclusive, em um poste em frente à Divisão Patrimonial da Polícia Civil, que investiga justamente esse tipo de crime. A delegacia fica localizada no bairro Bonfim.
Os moradores não sabem a origem dos cartazes: se foram feitos por populares revoltados com os roubos que acontecem na região, por algum membro do tráfico e por algum tipo de milícia. Embaixo de uma das ilustrações do cartaz está escrita a seguinte frase: "É o crime".
A reportagem da rádio CBN Vitória passou pelas Avenidas Marechal Campos e Maruípe e em ambas os cartazes estão espalhados, chamando a atenção de todos. Segundo moradores, as ruas no interior de bairros, como Consolação, Bonfim, Itararé, Lourdes e Penha, também têm cartazes em muros, postes e fachadas de alguns estabelecimentos comerciais.
O borracheiro Jerômino Quefilho trabalha no bairro de Lourdes e se impressionou com o recado do cartaz. "Não pode roubar mesmo. Ninguém. Roubar os outros para que? Não tem necessidade. Não tenho ideia de quem fez isso não, mas que pregou certo aí, pregou", opina.
Jerômino Quefilho ficou assustado quando viu o cartaz Crédito: Caíque Verli
O cartaz, com ilustrações, diz que é proibido roubar cidadãos, comércios, celulares, carros e motos nas regiões de Itararé, Praça de Eucalipto, nas avenidas Leitão da Silva, Marechal Campos e Vitória, nos bairros de Maruípe e Lourdes. O texto não deixa claro se as punições advertidas nos cartazes são aquelas previstas na Lei ou de justiceiros.
Rita Alves, que é faxineira e mora no bairro Consolação, diz que ela e o filho já foram roubados na Avenida Marechal Campos e que no local há muitos assaltos. "Já fui roubada uma vez também. Tem muito assalto por aí. A gente não pode sair de casa mais. Ficamos dentro de casa e quando a gente sai, sai com medo", reclama.
O comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel José Augusto Pícoli de Almeida, informou à reportagem que esta prática pode configurar crime de ameaça e de perturbação da ordem social. A Polícia Militar também garantiu que encaminhará a denúncia à Polícia Civil para investigações na tentativa de identificar e responsabilizar os autores dos cartazes. 

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