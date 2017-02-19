O público marcou presença no segundo dia do Carnaval de Vitória, que aconteceu na noite de sábado (18). Seis escolas desfilaram no Sambão do Povo e disputam o título de campeã do Grupo Especial. Carros grandiosos e fantasias luxuosas marcaram o último dia de apresentações.

Your browser does not support the audio element. Carros grandiosos e fantasias luxuosas marcaram os desfiles das escolas do Grupo Especial

Abrindo os desfiles do Grupo Especial, a Novo Império fez uma bela apresentação em busca do título de campeã do Carnaval de Vitória 2017. Com o enredo “A cura para o mundo está aqui! Vitória, um manto cheio de esperança”, a agremiação da Grande Santo Antônio sacudiu as arquibancadas abordando a possibilidade de tratamentos por meio da medicina alternativa.

A Unidos de Jucutuquara, vice campeã do carnaval do ano passado, foi a segunda agremiação a entrar na Passarela do Samba na noite de sábado. Com o enredo “Santuário da magia, paraíso da preservação: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, a Coruja de Jucutuquara, que esse ano completa 45 anos de existência, levou para a avenida 1.800 componentes, 21 alas e três alegorias.

A Mocidade Unida da Glória (MUG) entrou na avenida do samba apostando todas as cartas na vitória. O desfile da agremiação de Vila Velha começou pontualmente e, de cara, empolgou o público. Não demorou e a letra do samba-enredo “MUG dá as cartas” já estava na ponta da língua dos foliões. As fantasias cheias de detalhes encantou quem assistia. Com pouco mais de uma hora de desfile, a MUG saiu do Sambão do Povo confiante no tricampeonato e sob os gritos de “é campeã.”

Quarta escola a se apresentar, a Pega no Samba entrou no Sambão do Povo fazendo um brinde à festa e à escola e conseguiu que alguns foliões levantassem seus copos e participassem do “tim-tim”. Com o enredo “Nas taças da história, o Pega brinda o néctar da humanidade” a escola de Consolação, em Vitória, mostrou garra e disposição. Os integrantes da agremiação pareciam se divertir enquanto desfilavam pela passarela do samba.

Quinta escola a desfilar no sábado, a Piedade levou para a avenida as mais diversas formas de pinturas faciais e corporais com o enredo “No Mundo e na vida de Cara Pintada, com a Piedade na Avenida”. A escola do Centro de Vitória esmiuçou muito bem o tema, com representações que iam dos primórdios do uso da maquiagem ao hábito de pintar o rosto em forma de protesto.