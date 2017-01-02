Ainda no primeiro semestre deste ano, os carros das autoescolas no Espírito Santo serão equipados com leitor biométrico. O objetivo é melhorar o processo de formação do condutor e garantir que os alunos cumpram a exigência das 25 aulas práticas, incluindo as aulas noturnas. Para o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo (Sindauto), a mudança vai resultar em benefícios, porém, ao mesmo tempo, pode aumentar o valor para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Carros de autoescolas terão leitor biométrico
De acordo com o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), Romeu Scheibe Neto, a biometria nos automóveis será do mesmo modelo que atualmente já é aplicado para os alunos que fazem as 45 aulas teóricas. Segundo Romeu, ainda este mês será publicado no Diário Oficial a Instrução de como vai funcionar e o tipo de tecnologia que será aplicada nos automóveis. Os Centro de Formação ficarão responsáveis por fazer a implementação da tecnologia nos veículos em até 90 dias.
Adaptação nos veículos
O diretor-presidente do Detran destaca que a autoescola que não fizer as adaptações nos veículos vão perder a credencial e não poderão atuar no mercado. “Elas não terão condições de continuarem como autoescolas porque o credenciamento de uma autoescola requer alguns requisitos a serem cumpridos e um deles é esse, ter o equipamento necessário para fazer o monitoramento”, frisou.
O presidente do Sindauto, Anderson Perozini diz que a mudança vai trazer benefício para as autoescolas, porém, a tecnologia pode pesar no bolso dos futuros condutores. “Todo serviço que for implementado pelo CFC e que tiver um custo, com certeza, ele será repassado ao consumidor final, que é o futuro habilitado”, disse.
De acordo com o diretor do Detran, a biometria inicialmente será implantada nos automóveis e depois nas motocicletas, caminhões e ônibus.