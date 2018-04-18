Carros danificados por alagamentos lotam oficinas na GV

Motor aspirou água e foi danificado por conta do chamado calço hidráulico Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Depois da chuva intensa que atingiu a Grande Vitória na última segunda-feira (16), as oficinas da região registraram um aumento de atendimentos de clientes que tiveram prejuízos com os carros por conta dos alagamentos. Em uma empresa de guincho de Vila Velha, o número de ligações foi 20 vezes maior que a quantidade dos dias normais.

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De acordo com Marcos Costa, dono dessa empresa de guinchos, nos dias em que não há alagamentos, ele costuma receber cerca de dez ligações. Na última segunda, foram aproximadamente 200 chamadas. Com um volume tão alto de serviços, ele não conseguiu dar conta de todo o trabalho. “O telefone não parou. Eu dizia que não tinha como atender, passava para outro guincho. Era um atrás do outro. Eu desligava o celular e ele tocava de novo."

Em uma loja de baterias automotivas localizada na Serra, a quantidade de atendimentos cresceu aproximadamente 100% na segunda-feira. Segundo o gerente do estabelecimento, José Lúcio Egídio, em geral, a oficina atende cerca de 50 clientes por dia, mas no dia da tempestade que atingiu a Grande Vitória os funcionários tiveram que se desdobrar para atender por volta de 100 chamados.

Uma oficina localizada em Bento Ferreira, em Vitória, também registrou aumento da demanda. O crescimento foi de 50%, segundo o consultor técnico do estabelecimento, Joseli Lopes. Na loja, carros inundados foram recuperados pelos mecânicos, mas também houve um que teve quebra do motor.

Todas as pessoas ouvidas pela reportagem recomendam que os motoristas evitem os alagamentos porque o prejuízo pode ser grande. Segundo o proprietário de uma oficina de Vila Velha, Henrique Caldas, no caso de um motor estragado, os custos ficam a partir de R$ 4 mil, mas podem ser muito maiores que esse valor.