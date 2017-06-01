O aumento no número de roubos de veículos na Grande Vitória tem levado as delegacias a ficarem lotadas de carros recuperados. Nas delegacias regionais de Vitória e da Serra, a quantidade de carros apreendidos é tanta que os automóveis são colocados em canteiros no meio da rua por falta de espaço nas unidades.

Your browser does not support the audio element. Carros apreendidos vão parar até em canteiro central de avenidas

Em Laranjeiras, 12 veículos apreendidos e levados para a Delegacia Regional da Serra estavam no canteiro central da Avenida Eudes Scherrer. No pátio, outros 18 carros se acumulam em frente a unidade, atrapalhando, inclusive, o trânsito da avenida, próximo ao Terminal do Transcol. Já em Vitória, mais de dez carros estão no meio da rua da unidade da Polícia.

Policiais ouvidos pela reportagem relatam que esses carros, em sua maioria, foram roubados e depois recuperados pela Polícia Militar, aguardando a retirada dos donos.

O advogado Waldir Loureiro esteve na delegacia da Serra, na tarde desta quinta-feira, acompanhando uma família que tentava recuperar um caminhão furtado nessa quarta em Santa Teresa e encontrado pela Polícia na Serra na manhã desta quinta. Ele ficou indignado quando viu o veículo de seu cliente exposto no canteiro.

"O que falta é estrutura do Estado. A gente se depara com carro recuperado, exposto no canteiro central de uma via de tráfego intenso correndo risco até de ser furtado novamente, na frente da Polícia. É o Estado não dando condição para o cidadão"

O advogado Waldir Loureiro com seu cliente que recuperou o veículo furtado e ficou decepcionado quando viu o carro no canteiro central Crédito: Caíque Verli

Para o técnico de comunicação visual Marcos Vinícius Silva, o problema de espaço é também uma falta de respeito com o trabalho dos policiais que conseguem recuperar os carros.

"Acho que isso é um descaso tanto com a população quanto com a Polícia Civil. Eu não culpo os policiais. Porque eles fazem o trabalho deles de acordo com o que tem. É um descaso muito grande"