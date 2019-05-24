Carros apreendidos ocupam vagas e geram reclamação em Vila Velha

Uma rua tomada por veículos apreendidos pela Polícia Civil onde é quase impossível estacionar. Essa é a situação da rua Maria Amália, ao lado da Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna. Como não há espaço no pátio da delegacia, os carros ficam estacionados na rua. A reportagem esteve no local e constatou pelo menos dez carros apreendidos via, um deles queimado, alguns sem rodas e com o vidro quebrado. São veículos irregulares, por falta de documentos, ou então que foram usados por bandidos para cometerem crimes.

Carros apreendidos ocupam rua ao lado de delegacia em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Próximo à Delegacia, funciona uma unidade de saúde. Moradores e pessoas que trabalham na região relatam que sentem dificuldade para estacionar. Muitos preferem não gravar entrevista ou pedem para não serem identificados, mas relatam que a oferta de vagas para estacionar no local seria melhor se esse veículos não permanecessem lá.

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Um homem que trabalha na região e pede pra não ser identificado afirma que precisa estacionar todos os dias e demora para conseguir uma vaga. Ele conta que a situação se agravou nos últimos meses. "O cidadão não tem mais direito de estacionar nessa rua. Essa é a grande verdade. Colocaram um carro queimado na porta de uma empresa. Os moradores passam e falam que isso é uma falta de respeito. Essa é a situação: isso está virando um caos", destacou.

POLÍCIA CIVIL FAZ LEVANTAMENTO

Procurada a Polícia Civil informou que, no ano passado, foi realizado um ato normativo, entre Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ministério Público, Polícia Civil e Detran, para que seja facilitado o leilão desses veículos que não são recebidos pelo Judiciário e ficam parados nas delegacias por motivos variados, como falta de regularização de documentos e utilização para cometimento de crimes. Em 2019, foi celebrado um convênio com o Detran, para que seja feito o encaminhamento dos veículos da Polícia Civil para o órgão, com troca de documentação. Uma força-tarefa da Polícia Civil foi criada, junto ao Detran|ES, e está sendo realizado um levantamento de todos os veículos que estão apreendidos nas delegacias do Estado.