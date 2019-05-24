Uma rua tomada por veículos apreendidos pela Polícia Civil onde é quase impossível estacionar. Essa é a situação da rua Maria Amália, ao lado da Delegacia Regional de Vila Velha, no bairro Jaburuna. Como não há espaço no pátio da delegacia, os carros ficam estacionados na rua. A reportagem esteve no local e constatou pelo menos dez carros apreendidos via, um deles queimado, alguns sem rodas e com o vidro quebrado. São veículos irregulares, por falta de documentos, ou então que foram usados por bandidos para cometerem crimes.
Próximo à Delegacia, funciona uma unidade de saúde. Moradores e pessoas que trabalham na região relatam que sentem dificuldade para estacionar. Muitos preferem não gravar entrevista ou pedem para não serem identificados, mas relatam que a oferta de vagas para estacionar no local seria melhor se esse veículos não permanecessem lá.
Carros apreendidos ocupam vagas e geram reclamação em Vila Velha
Um homem que trabalha na região e pede pra não ser identificado afirma que precisa estacionar todos os dias e demora para conseguir uma vaga. Ele conta que a situação se agravou nos últimos meses. "O cidadão não tem mais direito de estacionar nessa rua. Essa é a grande verdade. Colocaram um carro queimado na porta de uma empresa. Os moradores passam e falam que isso é uma falta de respeito. Essa é a situação: isso está virando um caos", destacou.
POLÍCIA CIVIL FAZ LEVANTAMENTO
Procurada a Polícia Civil informou que, no ano passado, foi realizado um ato normativo, entre Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ministério Público, Polícia Civil e Detran, para que seja facilitado o leilão desses veículos que não são recebidos pelo Judiciário e ficam parados nas delegacias por motivos variados, como falta de regularização de documentos e utilização para cometimento de crimes. Em 2019, foi celebrado um convênio com o Detran, para que seja feito o encaminhamento dos veículos da Polícia Civil para o órgão, com troca de documentação. Uma força-tarefa da Polícia Civil foi criada, junto ao Detran|ES, e está sendo realizado um levantamento de todos os veículos que estão apreendidos nas delegacias do Estado.
Após o término dessa análise, segundo a Polícia, será feito um planejamento para resolução do problema e encaminhamento dos veículos aos pátios. Em 2018, cerca de 900 veículos já foram encaminhados para leilão e o processo de esvaziamento dos pátios, para a criação de espaço para os novos veículos apreendidos, iniciado.