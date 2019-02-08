Prefeitura de Vila Velha tem autorização para retirar carros abandonados das ruas da cidade Crédito: Christiano Menegatti

As reclamações feitas por moradores de Vila Velha por causa de carros abandonados pelas ruas são um problema antigo. Em agosto de 2018, por exemplo, a prefeitura estimava que 150 veículos estavam em situação de abandono na cidade. Alguns desses veículos são tomados por muita ferrugem, estão com peças quebradas e até mesmo são usados como esconderijo para criminosos ou usuários de drogas.

Your browser does not support the audio element. Carros abandonados nas ruas ainda incomodam morador de Vila Velha

Uma lei municipal aprovada em setembro do ano passado regulamentou a recolhimento de carros abandonados na cidade. Com isso, a prefeitura tem autorização para retirar os veículos abandonados das ruas. O coordenador de fiscalização de posturas de Vila Velha, Edmar Barbosa, diz que 48 notificações para proprietários de carros abandonados foram feitas nos últimos cinco meses. O proprietário que não cumpre a notificação recebe uma multa de R$ 9.900. Edmar Barbosa também afirmou que cinco carros que não tiveram o proprietário localizado foram retirados das ruas.

"Se ficar caracterizado que o carro está há mais de 30 dias sem utilização, o carro é considerado inservível. O proprietário do carro será notificado. Não retirando o carro em cinco dias, o proprietário será autuado", explicou o representante da prefeitura.

Mesmo que a prefeitura tenha conseguido a autorização para guinchar os carros abandonados, o problema continua em alguns lugares. Alberto Tavares é morador da rua Piratininga, na Praia da Costa. Segundo ele, três carros estão abandonados na sua rua há muitos meses. Ele afirma que já fez reclamações, mas os veículos ainda não foram recolhidos. Os carros estão em estado de conservação ruim e com sujeira acumulada ao redor.

"Isso incomoda por dois motivos. Primeiro porque é uma poluição visual, embaixo do carro fica cheio de mato. Em segundo lugar, está ocupando a vaga de alguém que gostaria de estacionar e não consegue", disse o morador.

NÚMEROS DE OUTRAS CIDADES

Os carros abandonados também são um problema em outras cidades da região Metropolitana. A prefeitura de Vitória informou que 236 carros abandonados foram identificados pela Guarda Municipal em 2018. Desse total, 114 foram retirados pelos proprietários e 43 pela prefeitura.

A prefeitura da Serra informa que recolheu 7 carros no ano passado e 25 em 2017. A Guarda de Trânsito da cidade providencia a retirada dos carros a partir de denúncias de moradores.