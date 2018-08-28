Carros a gás não poderão ser abastecidos com pessoas dentro

Agora é lei: para abastecer carros com Gás Natural Veicular (GNV), os postos terão que checar se os cilindros são regulares e pedir para que os motoristas saiam dos veículos. Os estabelecimentos também terão que colocar avisos indicando aos clientes que esses procedimentos são obrigatórios no momento do abastecimento.
Carros à gás não poderão ser abastecidos com pessoas dentro
A lei, que foi sancionada pelo governador Paulo Hartung e publicada nesta terça-feira (28) no Diário Oficial do Estado, já está em vigor. Os postos de combustíveis são obrigados a checar o cilindro, verificar se há selo do Inmetro e pedir para que todos os ocupantes estejam fora do veículo.
Os postos também estão obrigados a afixar avisos com os dizeres “só é permitido o abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV) após apresentação do selo de abastecimento de GNV válido, verificação do cilindro e ausência de pessoas no interior do veículo, sob pena de multa.”
Para o motorista de aplicativos Cleverson Gonçalves, a medida é positiva porque pode criar dificuldades para aqueles que possuem carros irregulares. “É mais segurança porque a gente não sabe se está todo mundo legalizado, se alguém está com botija fora dos padrões.”
Victor Santos também é motorista de aplicativos e diz que sempre sai do carro quando abastece o carro com gás. “Acho uma boa medida tanto para os frentistas quanto para os motoristas. Eu costumo sempre sair do carro e manter distância.”
No posto de combustíveis em que Marcelo Thomazini é gerente, todos os frentistas passaram por treinamentos para abastecer carros com GNV. Ele diz que o treinamento faz parte das precauções para evitar acidentes. Um desses funcionários é Cristriovaldo da Silva que, assim como os motoristas entrevistados pela reportagem, gostou da nova lei e diz que exigências trazem mais segurança. “Com certeza. Não só para mim, mas para os clientes também.”
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) informou, por meio de nota, que está ciente das novas regras para abastecimento de veículos com GNV e avalia a nova lei como a transferência da fiscalização sobre esses carros aos revendedores e seus funcionários que, de acordo com o sindicato, não têm qualificação técnica para avaliar as condições dos equipamentos. Da mesma forma, não têm poder de obrigar ao consumidor que saia do veículo ou que abra o porta-malas do seu carro para verificação.
O Sindipostos-ES também considera que, pela grande importância do assunto, é necessária uma discussão mais ampla e com todos os envolvidos, incluindo postos e empresas de instalação e inspeção, para que as medidas sejam aplicáveis ao dia a dia do setor e garanta a segurança de todos os envolvidos.