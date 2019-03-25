Carroceiros retiram areia irregularmente de área em Vila Velha

Problema recorrente em Vila Velha, a extração ilegal de areia em uma área de proteção permanente, que fica entre a praia dos Recifes e o bairro Morada do Sol, tem chamado atenção. Os próprios carroceiros que pegam o material afirmam que cerca de 70 carroças vão ao local todos os dias para fazer a extração.
A reportagem chegou a flagrar três carroceiros que estavam no local para buscar areia. Eles contaram que ganham de 30 a 40 reais para transportar meio metro cúbico ou 24 latas de areia para pequenas construções de Vila Velha.
Eles alegam que sabem da irregularidade, mas que infelizmente não tem outra atividade e precisam disso para sobreviver. A prática, no entanto, é considerada crime e traz danos para o meio ambiente.
O biólogo Edson Volpassos explicou que primeiro o impacto é a retirada da vegetação de restinga, que cresce por cima da areia. Ao retirar a vegetação e depois retirar a areia, uma poça de água é formada e faz com que essa vegetação nunca mais cresça. Além disso, com menos areia, aumenta-se o risco de alagamentos.
"Você vai expor o lençol freático. Ou seja, vai diminuir a capacidade de infiltração nas cheias. O primeiro efeito físico que podemos observar porque a areia funciona como uma esponja e absorve rapidamente a água", detalha.
Advogado da área de Direito Marítimo e Direito Ambiental e morador da região, Marcelo Alves sugere que a prefeitura autorize a retirada da areia em uma área próxima, onde há lagunas, e faça um parque na área de proteção permanente para ajudar a preservá-la. "É uma área que merece maiores cuidados do poder público. A extração de areia necessita de uma licença ambiental. Tem que ter um estudo de impacto prévio, saber as consequências e a capacidade que o terreno tem de oferecer o material."
O território é de responsabilidade da prefeitura, mas a areia é um patrimônio mineral de propriedade da União. A Prefeitura informou por nota que diversas ações objetivando coibir a extração irregular de areia principalmente nas áreas naturais do município são feitas regularmente inclusive com o apoio da guarda municipal. A Polícia Federal também recebe denúncias através da Delegacia de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico ou ao plantão da Policial Federal, por meio do telefone: 3041-8032/8033.