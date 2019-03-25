Carroceiros retiram areia irregularmente de área em Vila Velha

A reportagem chegou a flagrar três carroceiros que estavam no local para buscar areia Crédito: Caíque Verli

Problema recorrente em Vila Velha, a extração ilegal de areia em uma área de proteção permanente, que fica entre a praia dos Recifes e o bairro Morada do Sol, tem chamado atenção. Os próprios carroceiros que pegam o material afirmam que cerca de 70 carroças vão ao local todos os dias para fazer a extração.

A reportagem chegou a flagrar três carroceiros que estavam no local para buscar areia. Eles contaram que ganham de 30 a 40 reais para transportar meio metro cúbico ou 24 latas de areia para pequenas construções de Vila Velha.

Eles alegam que sabem da irregularidade, mas que infelizmente não tem outra atividade e precisam disso para sobreviver. A prática, no entanto, é considerada crime e traz danos para o meio ambiente.

O biólogo Edson Volpassos explicou que primeiro o impacto é a retirada da vegetação de restinga, que cresce por cima da areia. Ao retirar a vegetação e depois retirar a areia, uma poça de água é formada e faz com que essa vegetação nunca mais cresça. Além disso, com menos areia, aumenta-se o risco de alagamentos.

"Você vai expor o lençol freático. Ou seja, vai diminuir a capacidade de infiltração nas cheias. O primeiro efeito físico que podemos observar porque a areia funciona como uma esponja e absorve rapidamente a água", detalha.

Advogado da área de Direito Marítimo e Direito Ambiental e morador da região, Marcelo Alves critica a extração ilegal de areia Crédito: Caíque Verli

Advogado da área de Direito Marítimo e Direito Ambiental e morador da região, Marcelo Alves sugere que a prefeitura autorize a retirada da areia em uma área próxima, onde há lagunas, e faça um parque na área de proteção permanente para ajudar a preservá-la. "É uma área que merece maiores cuidados do poder público. A extração de areia necessita de uma licença ambiental. Tem que ter um estudo de impacto prévio, saber as consequências e a capacidade que o terreno tem de oferecer o material."