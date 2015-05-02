Carro perde o controle e despenca da Curva do Saldanha

Um Fiat Uno despencou do alto da Curva da Saldanha, no trecho da Avenida Vitória, na manhã deste sábado (02). Após capotar várias vezes, o veículo parou na Avenida Beira-Mar. O acidente aconteceu após o carro ser atingido por outro, de cor prata, que não parou para prestar socorro à vítima. O motorista do Fiat Uno, Jonh Cosme Maduro Moreira, de 22 anos, sofreu ferimentos leves.O carro de cor branca, placas MSK 4191, seguia na Avenida Vitória no sentido Praia do Suá. Após ter a traseira atingida por outro veículo, John Cosme perdeu o controle do Fiat e capotou várias vezes antes de cair na Avenida Beira-Mar, ocupando a faixa da direita da via, no sentido Centro. A Guarda Municipal de Vitória estima que o veículo tenha caído de uma altura de 15 metros. Para o agente social, Isaías Santana, 61, que caminhava pelo calçadão no momento do acidente, foi um milagre John Cosme ter sobrevivido. "Nunca tinha visto uma cena como essa. Ele deu mais de 10 cambalhotas, de todos os lados. Assisti a um milagre, uma pessoa que viveu novamente. Foi muito feio. Com vários tombos que o carro deu, ele chegou lúcido, não estava desacordado", contou.