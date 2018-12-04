Carro pega fogo na Avenida Leitão da Silva em Vitória

De acordo com o condutor, Evandro Amorim, ele foi avisado por outro motorista que uma fumaça estava saindo debaixo do veículo. Posteriormente, ele e mais três pessoas desceram do automóvel e as chamas se alastraram. "Um rapaz passou e me avisou que o carro estava pegando fogo debaixo do carro. Quando saímos, o fogo se alastrou rapidamente. Queríamos ter apagado as chamas, mas não teve jeito", disse.