Carro pega fogo na Avenida Leitão da Silva em Vitória

Um carro pegou fogo na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na tarde desta terça-feira (04). O incêndio aconteceu próximo a uma agência dos Correios. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o condutor, Evandro Amorim, ele foi avisado por outro motorista que uma fumaça estava saindo debaixo do veículo. Posteriormente, ele e mais três pessoas desceram do automóvel e as chamas se alastraram. "Um rapaz passou e me avisou que o carro estava pegando fogo debaixo do carro. Quando saímos, o fogo se alastrou rapidamente. Queríamos ter apagado as chamas, mas não teve jeito", disse.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo e o trânsito flui sem retenções.
Ainda de acordo com o motorista, o veículo ainda era pago por ele e não tinha seguro.
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