Carro invade calçada e atropela advogado na Avenida Jerônimo Monteiro

Um carro invadiu a calçada e atropelou um pedestre em frente ao Sebrae, na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, na manhã desta quarta-feira (6).
A vítima, um advogado, 35 anos, bateu a cabeça no para-brisas do carro e foi encaminhado para um hospital. A Polícia Militar foi ao local e uma ambulância do Samu prestou os primeiros atendimentos.
De acordo com os policiais militares, a mulher que dirigia o carro fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A motorista não quis gravar entrevistas para explicar como o acidente aconteceu.
Como boa parte do carro ficou em cima da calçada, o acidente não atrapalhou o trânsito e as três vias da pista ficaram liberadas. Minutos após um acidente, o carro foi removido da calçada por um guincho.
O advogado não teve o nome divulgado e foi levado para o hospital com ferimento na cabeça.