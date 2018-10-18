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Carro de noivos roubado em Vila Velha é recuperado pela Guarda

No entanto, todos os convites de casamento que estavam dentro do veículo na hora do crime não foram achados; até o estepe do carro foi levado pelos criminosos

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 17:49
Advogada e noivo foram assaltados há 40 dias do casamento Crédito: Bernardo Coutinho
Os noivos que tiveram o carro e os convites de casamento roubados faltando cerca de 40 dias para a cerimônia nesta terça-feira (17), em Vila Velha, conseguiram recuperar o veículo nesta quinta (18). O carro foi resgatado por volta das 15h20 no bairro Santa Mônica, mesmo local em que o assalto aconteceu. Dois agentes da Guarda Municipal de Vila Velha se depararam com um veículo em alta velocidade e, após isso, puxaram informações pelo número da placa e identificaram restrição de furto e roubo.
Carro de noivos roubado em Vila Velha é recuperado pela Guarda
Ao se aproximar, a agente Versiléa Vieira notou que tinha uma pasta com ilustração de casamento na capa, no banco traseiro do veículo, e relembrou a matéria que falava sobre o roubo, que foi divulgada pelo Gazeta Online nesta quarta-feira (17). "Eu e meu parceiro de guarnição nos deparamos com um veículo que fez uma manobra brusca, pulou o quebra-mola. Desconfiamos, verificamos a placa e prosseguimos na direção que ele foi", contou a agente.
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha que recuperaram o veículo Crédito: Rafael Monteiro de Barros
Quem estava dirigindo a HB20 era um menor de 17 anos que, ao ser indagado pela agente, falou que estava apenas levando o veículo para um lava-jato no bairro. "Ele fala que uma pessoa que estava com o carro pediu para ele lavar, só não confirma se foi a mesma pessoa que efetuou o assalto", concluiu. Os donos do carro, uma advogada de 27 anos e o noivo, foram abordados ao estacionar o veículo em frente à casa da mãe dela. O casal teria ido buscar uma caixa de isopor e foram surpreendidos por dois bandidos, que chegaram à pé.
Estacionamos o carro e meu noivo entrou para pegar uma caixa de isopor. Ele deixou a porta aberta, eu fiquei no banco do carona esperando ele voltar, porque ia ser muito rápido. Minha mãe veio ajudá-lo com a caixa, quando uma pessoa bateu no vidro do carro e falou para passar o celular. O carro estava cheio de coisas, porque a gente já tinha começado a fazer a mudança para nossa futura casa Tinha mala com roupas novas minhas, coisas que a gente comprou para o banheiro de casa, o computador de trabalho do meu noivo e a caixa com nossos convites de casamento
Noiva, assaltada
A advogada, que não será identificada por questões de segurança, disse que ficou sabendo que o veículo tinha sido recuperado pelo noivo. "A guarda ligou para ele e disse que o carro tinha sido encontrado no mesmo bairro em que levaram. Dentro não tinha nada, só uma agenda pessoal e aparelho de dente, mas até o estepe do carro, roupas, os nossos convites, aparelhos celulares e o computador foram roubados".
A noiva calculou o prejuízo em R$ 15 mil e declarou que ela e o futuro marido vão se casar do mesmo jeito, mas, quanto ao veículo, vão pintar e vender. "Ele não está danificado, mas estamos com medo e vamos vender. Quanto ao casamento, vai acontecer do mesmo jeito. Planejamos há tanto tempo e minhas madrinhas e amigas fizeram um mutirão pra ajudar a imprimir novos convites", concluiu.
A HB20 que foi recuperada pelos guardas Crédito: Rafael Monteiro de Barros

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