Carro com câmera vai flagrar quem não pagou estacionamento rotativo

Carro com câmera vai flagrar quem não pagou rotativo em Vila Velha Crédito: Divulgação

Mais de 40% dos motoristas que utilizam as vaga de rotativo em Vila Velha não pagam o estacionamento. Para evitar esse tipo de atitude, a empresa que administra o serviço vai disponibilizar dentro dos próximos dois meses um carro com câmeras acopladas no teto para identificar os veículos que estão utilizando as vagas sem pagar pela permanência. As placas serão encaminhadas em tempo real para a central, que checa a informação e passa os dados do veículo para a Guarda Municipal, que vai encaminhar a multa para a casa do proprietário de veículo.

O carro é equipado com seis câmeras e possui a tecnologia OCR (sigla em inglês - Reconhecimento Óptico de Caracteres) que é capaz de fazer a leitura das placas. Ele também poderá detectar veículos roubados, com restrição judicial e com impostos atrasados.

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, destacou que o objetivo do rotativo é fazer com que o maior número de pessoas possam estacionar em áreas de comércio, o que não está acontecendo. “Tem muita gente que chega, coloca o carro, deixa ele lá o dia inteiro, a noite inteira e vai embora. Às vezes, o próprio comerciante faz isso e não permite que o cliente faça”, contou.

O secretário explicou que as câmeras vão identificar as placas que não pagaram o rotativo. Depois disso, o motorista terá o prazo de três horas para fazer o pagamento, se isso não acontecer, a Guarda Municipal vai confeccionar a multa e enviar para o endereço do responsável pelo veículo. “O carro identifica todas as placas que não pagaram. A pessoa paga o rotativo que dá direito de até três horas de permanência, se ela não pagou, será notificada”, disse.