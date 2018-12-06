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Capotamento

Carro capota no Centro de Vitória

Trânsito na região está lento e tem reflexos já na Segunda Ponte e Cinco Pontes

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 16:49

Publicado em 

06 dez 2018 às 16:49
Carro capota na Avenida Getúlio Vargas, em Vitória. Crédito: José Carlos Schaeffer
Um carro - Volkswagen Polo - capotou na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, por volta das 16h20 desta quinta-feira (06). O capotamento aconteceu próximo à Codesa, no sentido Praia do Canto.
Carro capota no Centro de Vitória
De acordo com a motorista, Margareth Pandolfi, ela foi mudar de faixa e bateu na lateral dianteira de um ônibus. Posteriormente, rodou na pista e capotou para a ciclovia após atingir o meio-fio. A mulher estava sozinha no momento do acidente e não ficou ferida. “Eu sinalizei para trocar de faixa, o ônibus vinha e esbarrou. O carro rodou e capotou depois de bater no meio-fio. Saí sozinha e meio confusa mas está tudo bem”, declarou.
O condutor do ônibus, Allan Kardec, disse que tudo aconteceu muito rápido. “Não vi o aconteceu direito. O carro tocou na parte da frente do ônibus, rodou e capotou para a ciclovia”, afirmou.
Devido ao ocorrido, a faixa da direita está interditada no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e o trânsito região flui com retenções e já traz reflexos na Segunda Ponte e Cinco Pontes. Além disso, ciclistas estão tendo que descer das bicicletas e passar pela rua para retornar à ciclovia.
O Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.
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