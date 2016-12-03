A Guarda Municipal de Vitória registrou uma colisão seguida do capotamento de um automóvel, na Avenida Fernando Ferrari, na manhã deste sábado (3). O acidente ocorrido por volta das 9h40, segundo testemunhas, foi no sentido Centro, na altura de uma faculdade particular e próximo a um ponto de ônibus.
1019 - Adalberto Cordeiro - Carro capota na Fernando Ferrari, em Vitória - 0,43s - 03-11-16.mp3
A batida envolveu um Renault Clio e um Peugeot. O carro capotado é o Clio. Não houve vítimas com ferimentos graves, de acordo com os agentes de trânsito. Por volta das 10h30 o veículo capotado ocupava a faixa exclusiva para ônibus, mas o trânsito ficou lendo no corredor viário. A Guarda Municipal não informou como o acidente aconteceu. O veículo capotado foi retirado da pista por volta das 10h50.