Carro cai em rio e jovem de 23 anos morre em Santa Maria de Jetibá

A jovem Rayane Berger, 23 anos, morreu em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Estado, quando o carro que ela dirigia caiu em um rio, próximo ao distrito Alto Rio Posmosser. O acidente aconteceu na noite deste sábado (6), por volta de 20 horas. Segundo informações obtidas pelos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, a vítima é Rayane Berger. Ela mora em Vitória e visitava os pais, que vivem em Alto Rio Posmosser.

Por volta das 20 horas, ela teria ido de carro até o centro da cidade de Santa Maria de Jetibá para comprar um lanche e, na volta para casa, acabou despencando com o veículo dentro do rio.

Os bombeiros informaram que, ao chegar ao local, encontraram o veículo submerso. Eles quebraram o vidro do carro para socorrer a jovem, mas ela já estava morta.

O veículo Chevrolet Ônix foi retirado da água por volta das 17 horas deste domingo (7). De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Maria, o corpo de Rayane foi levado para o DML de Colatina. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.