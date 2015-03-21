Por causa de um vazamento de água, parte do asfalto da rua Hervan Modenese Wanderley, em Jardim Camburi, cedeu na manhã deste sábado (21), formando uma cratera na pista. Um veículo Gol, que passava pelo local, caiu no buraco e parte dele ficou tomado pela água.

Your browser does not support the audio element. Carro cai em cratera causada por vazamento de água em Vitória

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que vazamento na tubulação da rede de distribuição já foi contido. Ainda neste sábado, segundo a companhia, técnicos terminariam o reparo na tubulação. A Cesan ainda não havia identificado o que pode ter causado o problema. Segundo a Companhia, assim que foi acionada, interrompeu a vazão de água para esta rede.

Segundo moradores, o vazamento começou na madrugada deste sábado (21). Eles alegam que a Cesan foi acionada nesta manhã, mas só enviou técnicos ao local após o veículo ter caído no buraco. A proprietária de um restaurante em frente ao acidente, Elenice de Oliveira, presenciou quando o asfalto cedeu. “Quando eu cheguei estava vazando muita água. Aí as pessoas estavam passando pelo outro lado, estavam desviando porque viam que tinha muita água. Eu não sei porque ela resolveu passar, só sei que quando olhei, vimos que a moça caiu no buraco e corremos para ver o que aconteceu”, disse à Rádio CBN Vitória.