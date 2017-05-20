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Carro bate em árvore e motorista morre em Venda Nova

Veículo seguia no sentido Belo Horizonte, pela BR-262. No momento do acidente, o automóvel despencou de uma ribanceira

Publicado em 20 de Maio de 2017 às 09:19

Publicado em 

20 mai 2017 às 09:19
Mais uma morte ocorreu em uma das rodovias federais no Espírito Santo. O condutor de um Vectra GLS perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore no km 107 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. O motorista morreu. Havia outra pessoa no veículo. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (20), por volta das 2h30.  As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Carro bate em árvore e motorista morre em Venda Nova
O carro seguia no sentido Belo Horizonte. No momento do acidente, o automóvel chegou a despencar de uma ribanceira. O automóvel ficou totalmente destruído. As vítimas não tiveram os nomes divulgados pela PRF. O motorista tinha 19 anos, de acordo com a PRF. O motorista do Vectra morreu e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médio legal (IML) de Cachoeiro, no Sul do Estado. O passageiro, de 33 anos, foi atendido com lesões graves e encaminhado para o Hospital São Lucas. 
PLACA
Em imagens recebidas pelo portal de notícias GazetaOnline é possível identificar a placa do veículo, com a identificação MPI-1511 (de Vitória). De acordo com informações obtidas por meio da Secretaria de Nacional de Segurança Pública (Sinesp), o automóvel não tinha restrições de roubo ou furto e é um modelo do ano de 1997.

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