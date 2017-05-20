Mais uma morte ocorreu em uma das rodovias federais no Espírito Santo. O condutor de um Vectra GLS perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore no km 107 da BR-262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. O motorista morreu. Havia outra pessoa no veículo. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (20), por volta das 2h30. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Your browser does not support the audio element. Carro bate em árvore e motorista morre em Venda Nova

O carro seguia no sentido Belo Horizonte. No momento do acidente, o automóvel chegou a despencar de uma ribanceira. O automóvel ficou totalmente destruído. As vítimas não tiveram os nomes divulgados pela PRF. O motorista tinha 19 anos, de acordo com a PRF. O motorista do Vectra morreu e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médio legal (IML) de Cachoeiro, no Sul do Estado. O passageiro, de 33 anos, foi atendido com lesões graves e encaminhado para o Hospital São Lucas.

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