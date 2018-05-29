Carretas do Estado não conseguem chegar a MG para buscar ração

Oitavo dia de greve dos caminhoneiros no ES Crédito: Caíque Verli

Carretas escoltadas pela Polícia Militar foram interceptadas por caminhoneiros na BR 262, em Brejetuba. Os caminhões estão vazios e saíram de Santa Maria de Jetibá com destino a Uberlândia, em Minas Gerais, para buscar ração para aves e suínos. Se a ração não chegar a partir desta terça-feira (29), 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. Até a noite desta segunda-feira (28), a negociação para liberar as carretas já passava de cinco horas.

Your browser does not support the audio element. Carretas não conseguem chegar a MG para buscar ração

Setenta e cinco por cento dos postos de combustíveis da Grande Vitória e 50% no interior do Espírito Santo foram reabastecidos com gasolina e diesel nesta segunda-feira (28), de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

Ainda segundo a pasta, as frotas de transporte público do Estado que atendem aos usuários estão completamente abastecidas. A Sesp também garante a plena operação das forças da Segurança Pública – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros -, dos órgãos da Saúde e também da Educação.

A secretaria também informou que, na Ceasa, em Cariacica, entraram na manhã desta segunda-feira 144 caminhões com hortaliças, frutas e legumes de procedência capixaba. O fluxo de produtores registrado no local é equivalente a 70% do habitual.

Ainda em relação aos produtores agrícolas, o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Mapa), liberou 6 mil toneladas de milho estocado em armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), sendo 3 mil toneladas em Colatina e 3 mil toneladas em Cachoeiro de Itapemirim. Os produtores estão fazendo a compra do estoque regulador nas unidades da Conab. Esse material poderá ser usado para alimentar animais, como aves e suínos.

A Polícia Militar continua fazendo escolta de caminhões-tanque com combustíveis e também de gás de cozinha. Nesta segunda-feira (28), foram escoltados 16 caminhões que chegaram à Grande Vitória com gás de cozinha, que vai ser distribuído aos consumidores pelas empresas responsáveis.