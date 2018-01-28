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Trânsito

Carretas com cargas superdimensionadas saem de Vila Velha

Os conjuntos são dotados de veículos especiais, cada um transportando cerca de 70 toneladas de peso total

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 09:46

Publicado em 

28 jan 2018 às 09:46
As oito carretas com cargas superdimensionadas que são transportadas neste domingo (28) até Minas Gerais saíram do porto, em Vila Velha, às 8h20.
Os conjuntos são dotados de veículos especiais, cada um transportando cerca de 70 toneladas de peso total, com 5,8 metros de largura e 6,4 metros de altura. Os veículos devem trafegar na velocidade entre 20 e 30 km/h, que pode prejudicar o trânsito. A viagem pode durar mais de 30 horas.
Às 9h30, as carretas ainda estavam na cidade de Vila Velha, na rodovia Carlos Lindenberg, e não causavam reflexos no trânsito. Por volta das 10h55, motoristas registraram congestionamento nas proximidades das Cinco Pontes, no sentido Vitória, já que o trânsito da Segunda Ponte foi desviado para São Torquato.
Durante o percurso de mais de 900 km, as cargas serão transportadas com o auxílio de batedores. Os veículos seguirão pela Segunda Ponte e, depois, continuam a viagem pela BR 262. O destino final é a cidade de Serra do Salitre, em Minas Gerais.
As cargas transportadas são partes de uma fábrica de fertilizantes Espanhola desativada, compradas pela empresa Galvan Engenharia, para serem montadas em Serra do Salitre (MG).
O transporte de cargas com dimensões ou peso acima do previsto no Código de Trânsito exige serviço especializado de batedor, além de autorização dos órgãos de trânsito, como Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER) e Guarda Municipal de Vila Velha . A autorização considera dia, horário e local para permitir a programação da viagem, com objetivo de minimizar o transtorno no trânsito e os riscos de acidentes.
Considerando que este tipo de transporte desgasta as rodovias e causa transtornos de fluxo de veículos, a operação de transporte, da roteirização da malha viária e proposição de alternativa operacional são previamente analisadas e aprovadas pelo DNIT e pela ANTT. O serviço é realizado por uma transportadora contratada pelo proprietário da carga, e cabe à PRF, à Polícia Militar e às Guardas Municipais o controle de trânsito.

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