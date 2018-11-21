Carretas adulteradas podem ter provocado mais de 2 mil acidentes

Um esquema criminoso que falsificava documentos de instalação de eixos de carretas foi desarticulado pela operação Raptores, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Your browser does not support the audio element. Operação da PRF desarticula quadrilha que adulterava carretas

Quatorze mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão foram cumpridos no Espírito Santo, na Bahia e em Minas Gerais nesta quarta-feira (21).O objetivo da quadrilha era com adulterações mecânicas os veículos pudessem circular com excesso de peso.

A suspeita é de que a quadrilha tenha adulterado 579 carretas em quatro oficinas do Espírito Santo. Segundo o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado, Bruno Simões de Oliveira, os suspeitos, nas oficinas, aumentavam a capacidade da carga transportada de forma irregular, incluindo novos eixos nos veículos, o que afetava partes importantes da mecânica, como freios, pneus e outros sistemas.

"Esses caminhões são modificados e alterados com eixos sucateados, eixos adquiridos em ferro velho, de veículos adquiridos de forma ilícita que alteram a capacidade de peso do caminhão de forma drástica", explicou.

A quadrilha contava com o apoio de funcionários de Detrans da Bahia e de Minas Gerais, que falsificavam documentos das carretas. A polícia trabalha com a possibilidade do esquema ter se espalhado para outros dez estados brasileiros. Com as modificações clandestinas, tornava-se mais fácil para o motorista perder o controle do veículo e invadir a contramão, o que aumentava o risco de acidentes nas estradas, como explicou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wyllis Lira.

"Essas alterações faziam com o que o veículo perdesse à segurança em relação a freio, que não suportava essa quantidade de peso, e fazia com que o condutor perdesse a dirigibilidade do veículo", alertou.

A Polícia e o Ministério Público ainda não divulgaram os nomes dos presos, mas informaram que foram donos de oficinas, servidores dos Detrans e um empresário que emitia laudos falsos sobre a situação dos veículos. Eles vão responder pelos crimes de falsificação e comercialização de documentos públicos, lavagem de dinheiro, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, inserção de dados falsos em sistemas de informações dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) e corrupção de servidores públicos. Os agentes, agora, vão investigar a participação de motoristas das carretas e donos de transportadoras.