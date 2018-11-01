Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta

O caminhão do qual a roda se soltou e atingiu o agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, na tarde da última terça-feira (30), tinha na porta um adesivo da empresa RG & LG Granitos, que tem sede em Cachoeiro de Itapemirim.

Your browser does not support the audio element. Carreta que perdeu a roda em acidente pertence a empresa de Cachoeiro

Como havia o logotipo da empresa na lataria da carreta, a reportagem tentou contato com algum representante da firma. No entanto, uma pessoa que seria a proprietária da empresa informou que não poderia falar.

O irmão da vítima, Jefferson Nascimento Silva, disse que ainda não sabe qual o nome da empresa proprietária do veículo ou do bloco de granito. No entanto, ele afirmou que a família vai procurar um advogado para saber o que pode ser feito diante do dano causado a Jean Carlos.

Os familiares não chegaram a fazer boletim de ocorrência. De acordo com a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Vitória.

A Polícia Rodoviária Federal informou, na manhã desta quarta-feira (31), que a carreta que perdeu uma roda e causou um grave acidente próximo do presídio de Xuri, em Vila Velha, estava licenciada e com o certificado de segurança veicular válido. Ainda de acordo com a PRF, o veículo estava com boas condições aparentes e com o sistema de freio, lonas e sapatas em perfeito funcionamento.

O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (30) e a roda que se soltou do carreta carregada de granito acertou o agente penitenciário Jean Carlos Nascimento Silva, de 40 anos. A vítima estava em um ponto de ônibus. Por causa do grave feriamento causado pelo impacto, Jean passou por uma longa cirurgia e teve a perna direita amputada. Por conta de um corte profundo na região do abdômen, familiares informaram, no início da tarde desta quarta-feira, que o agente ainda estava em estado grave.