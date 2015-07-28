O tombamento de uma carreta na noite desta segunda-feira (27) deixou o trânsito congestionado por toda a manhã desta terça (28) na Avenida Vitória, na altura da Curva do Saldanha, na capital. A carreta saiu da Bahia e levava um container com carga de papel para Vila Velha. Não houve feridos no acidente, mas como o trabalho de retirada de um veículo deste porte é complexo. Neste episódio, a remoção não pode ser feito na madrugada, com isso a carreta ficou atravessado na pista por toda a manhã e demorou mais de 12 horas para ser retirada.

Your browser does not support the audio element. Carreta fica tombada por mais de 12 horas na Curva do Saldanha, em Vitória

O motorista Kenny Horta conduziu o caminhão de Mucuri, na Bahia, até Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nesta região, ele passou a direção para um colega e seguiu no banco do carona. Kenny relata que a carreta apresentou problemas de estabilidade ao longo da viagem. O homem que dirigia a carreta no momento do acidente teve ferimentos leves, foi atendido e liberado.

“Já senti algo estranho ali na Bahia. Em Pedro Canário, nas curvas pensei até que o pneu estava furado. Parei umas duas, três vezes e vi que não tinha nada no pneu. Em Linhares, parei e passei a direção para um amigo. Chegando aqui na curva, acho que a carga pendeu para um lado e acabou caindo”, contou à Rádio CBN Vitória.

Kenny também contou que a empresa responsável pelo seguro e remoção do veículo não funcionam durante a madrugada e, por isso, o trabalho só pode ser iniciado na manhã. Como a carreta estava tombada e ocupando faixas dos dois sentidos da Avenida Vitória, a retirada foi complexa.

Remoção

Foi preciso acionar dois caminhões com guindastes e um caminhão-guincho. Um dos guindastes soltou a carga do caminhão e outro retirou a carga para colocá-la em outra carreta. Já o guincho removeu o caminhão envolvido no acidente.

Quem costuma passar diariamente pela região diz que os acidentes são constantes devido à alta velocidade praticada por vários motoristas. O mecânico Eduardo Sergio diz já ter presenciado vários acidentes na Curva do Saldanha. “Aqui muito carro passa em alta velocidade e isso acaba acontecendo, é bem perigoso”, disse.