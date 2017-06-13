Uma carreta chamada Escola Móvel de Mecânica Veicular vai percorrer vários municípios do Espírito Santo a partir do fim deste mês, oferecendo cursos profissionalizantes para a área de mecânica. Cariacica e Vila Velha serão os primeiros municípios a receber o projeto do Senai-ES. O atendimento será feito por meio de demanda e solicitação de empresas e municípios que queiram aplicar os cursos a funcionários ou moradores dessas regiões. A ideia é levar o ensino a cidades que hoje não têm unidades do Senai com cursos na área.

Your browser does not support the audio element. Carreta Escola Móvel vai ensinar mecânica em diferentes cidades

A solicitação foi feita pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Espírito Santo (Sindirepa), que engloba oficinas mecânicas do Estado. Serão oferecidos seis cursos de qualificação profissional, com carga horária entre 160 e 400 horas, principalmente.

Dentro da carreta, várias partes de um carro compõe o ambiente: um painel com acessórios, outro com parte elétrica interna, além de todas as partes mecânicas do motor. Segundo o gerente da escola móvel, Leonardo Carvalho Leal, todo o ensino de mecânica de automóveis pesados, leves e de motos é oferecido. Ele dá um exemplo na parte elétrica do sistema, em um dos painéis. “Aqui nós mostramos como acende os faróis, como desliga, como é o funcionamento da buzina, dos para-brisas. Então, é todo funcional. Nesse exemplo mostramos como é o exemplo da parte elétrica embarcada no carro”, explicou.

O caminhão é flexível, ou seja, muda de acordo com a necessidade de atender uma das três mecânicas: motos, carros de passeio ou veículos pesados, a diesel. Os cursos aplicados serão gratuitos na maioria dos casos, dependendo de como for a parceria do Senai com os municípios e empresas.