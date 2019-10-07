Carreta com bloco de granito tomba e abre cratera na BR 259

Bloco de granito soltou do caminhão e abriu cratera na BR 259 Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

Uma carreta que transportava um bloco de granito tombou na BR 259 em Colatina, Região Noroeste do Estado, na madrugada desta segunda-feira (07). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloco atingiu a pista e abriu uma cratera, no sentido João Neiva - Colatina, após uma curva. Por conta disso, o trânsito segue em meia pista.

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O Corpo de Bombeiros informou que a carreta tombou por volta de 00h40, na curva do Cassani, na altura do quilômetro 34. Uma equipe foi ao local e só retornou às 5h30. O motorista teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Estadual Silvio Avidos. Foi preciso conter o vazamento de óleo no local do acidente.

Bloco de granito soltou do caminhão e abriu cratera na BR 259 Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

A carreta será retirada por um guincho que virá de Minas Gerais. É possível que os bombeiros tenham que voltar à rodovia após a saída do veículo, por conta do vazamento de óleo na pista.

Um representante da transportadora disse para a TV Gazeta Norte que o motorista é experiente e passa pela BR 259 toda semana. O condutor explicou para a empresa que o peso do bloco de granito puxou o veículo durante a curva, ele perdeu o controle da direção e o caminhão tombou.

A carreta saiu da Bahia e seguia para o Porto de Vitória. A transportadora acionou o seguro para retirar o bloco e o veículo.

DNIT

Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, por meio de nota, que a responsabilidade de garantir o tráfego da rodovia é mesmo do órgão e a empresa contratada pelo Dnit para realizar os serviços de manutenção é acionada para recompor o pavimento e as condições de tráfego.

"Por outro lado, dado o fato que a ocorrência se deu por responsabilidade de terceiro, o Dnit executa os serviços de reparo e busca o ressarcimento dos valores gastos de quem tenha dado causa, neste caso a empresa responsável pelo caminhão ou o proprietário do veículo", finaliza a nota.