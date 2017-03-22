Carne não passa por restrições nas merendas em Cariacica e Vila Velha

As prefeituras de Cariacica e de Vila Velha não preveem a retirada de carne no cardápio da merenda escolar dos municípios. De acordo com as prefeituras, como esses alimentos são adquiridos de produtores locais, não haverá alteração na alimentação dos estudantes. Na última segunda-feira (20), o governo do Estado de São Paulo anunciou a suspensão do consumo de carne na merenda escolar.

A deflagração da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, apontou um esquema de corrupção que teria levado ao mercado até mesmo carnes estragadas. Por meio de nota, a prefeitura de Cariacica informou que a Coordenação de Alimentação e Nutrição Escolar (Coane), da Secretaria Municipal de Educação, não prevê a suspensão do consumo desse alimento na merenda escolar.

A Secretaria de Educação de Vila Velha informou que toda aquisição de carne para merenda da rede pública municipal é feita com fornecedores locais. A secretaria não pretende suspender o consumo de carne nas escolas porque os fornecedores do Estado não integram a operação da Polícia Federal.

As prefeituras de Vitória e de Serra também foram procuradas para comentar quais medidas serão tomadas em relação ao consumo de carne na merenda escolar, mas não responderam às demandas enviadas pela Rádio CBN.

Fiscalização

Em relação à fiscalização nos estabelecimentos comerciais, as prefeituras da Grande Vitória informaram que aguardam mais informações do Ministério da Agricultura para orientar as ações que deverão ser tomadas.

A Secretaria Municipal de Saúde de Vitória informou que a Vigilância Sanitária do município entrou em contato com a Regional do Ministério da Agricultura no Espírito Santo para obter informações mais detalhadas sobre os problemas apontados pela investigação da Polícia Federal e, assim, identificar as medidas mais eficientes a serem adotadas pela fiscalização no comércio.

Já o secretário municipal de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis, entrou em contato com o secretário estadual de Saúde, Ricardo Oliveira, para solicitar diretrizes do órgão estadual sobre o assunto, especialmente sobre marcas, produtos, lotes, empresas que estão sob investigação federal.

A prefeitura de Cariacica, por sua vez, informou que a Vigilância Sanitária vai oficializar ao Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo (Idaf) um pedido de orientações sobre o procedimento para fiscalização em estabelecimentos que vendem carne no município.