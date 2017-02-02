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Desfile das escolas de samba

(CARNAVAL2017) Escola mais antiga do Estado, Piedade volta a ter rainha escolhida pela comunidade

Com 62 anos de idade e 14 títulos, a "mais querida", como é conhecida, não sai campeã do carnaval capixaba desde 1986

Publicado em 02 de Fevereiro de 2017 às 03:28

Publicado em 

02 fev 2017 às 03:28
A Piedade, escola de samba mais antiga do Estado e maior campeã do carnaval capixaba, vai se embelezar para falar sobre a maquiagem neste ano. A tradicional agremiação do Centro de Vitória leva ao Sambão do Povo o enredo “No mundo e na vida, de cara pintada com a Piedade na Avenida”.
Os componentes da escola, que é uma das mais tradicionais do Espírito Santo, se orgulham de dizer que a Piedade é uma escola de samba de comunidade. Nada mais natural, então, que depois de muitos anos vendendo o posto de rainha de bateria para arrecadar dinheiro, assim como fazem outras escolas, a coroa volte à comunidade.
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Neste carnaval, a estudante Mirela Frois, de 26 anos, moradora da Piedade, vai conduzir a bateria da agremiação. Emocionada, ela diz que a escola é tudo na vida dela e que se envolve com o carnaval não só em fevereiro, mas o ano todo. Mirela conta um pouco sobre a emoção de ser rainha de bateria. 
“Toda menina que é criada dentro da comunidade e que tem uma história dentro da escola quer ser rainha. Eu sempre fui passista. Toda passista sonha em ser rainha. É um sonho realizado”, contou.
O presidente da Piedade, Edvaldo Teixeira, também vive o carnaval o ano todo. Ele conta que o momento que mais o deixa satisfeito é o encerramento do desfile, quando vê o resultado de tanto trabalho já concretizado. “Eu me emociono mesmo quando eu chego lá no final da avenida, que eu olho a escola toda e passa um filme na cabeça da gente de tudo o que passamos durante o ano. É emocionante. Na hora do aperto a gente pensa: 'Chega, esse é o último ano.' Mas daqui a pouquinho a gente já quer mais outra vez e não para”, disse.
A Piedade vai desfilar com 21 alas, quatro carros alegóricos e um tripé. Serão 1.880 componentes. Com 62 anos de idade e 14 títulos, a “mais querida”, como é conhecida, não sai campeã do carnaval capixaba desde 1986.

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