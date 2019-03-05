Praça Costa Pereira: local onde está montado o palco de shows e ponto de maior concentração de foliões no Centro Crédito: José Carlos Schaeffer

Após uma segunda-feira de carnaval que terminou em confusão , inclusive com a atuação da tropa de choque da Polícia Militar, moradores e comerciantes do Centro de Vitória reclamam da falta de organização durante as festividades no bairro. A falta de educação de parte dos foliões e o pouco policiamento são algumas das reclamações.

Your browser does not support the audio element. Carnaval no Centro de Vitória - moradores incomodados após os blocos

Reportagem da Rádio CBN Vitória mostrou que o incômodo dos moradores do Centro já acontecia desde a semana passada , após a realização dos bailes pré-carnaval.

A moradora e dona de casa Maria Aparecida González, 53, afirma que os horários não são respeitados. Mesmo após o fim dos blocos e da programação de shows oferecida pela prefeitura de Vitória, algumas pessoas permanecem e cometem atos de vandalismo no local. A sujeira causada pela falta de educação também incomoda.

“Tem gente que vem para brincar, mas tem gente que não. Nós estamos sem dormir há 4 dias, porque termina a folia e vândalos começam a quebrar garrafa, fazer necessidade em tudo que é canto. Eu moro no 11º andar, a catinga é insuportável e só limpam no dia seguinte”, reclamou.

Também morador do Centro de Vitória, o aposentado Luiz Pinheiro, 73, reclama do pouco policiamento. Ele afirmou que uma pessoa dirigindo alcoolizada bateu no seu carro, que estava estacionado próximo de casa, durante um bloco de carnaval na região há três semanas. O socorro foi chamado, mas demorou a chegar e os suspeitos fugiram.

“Nós ligamos para o 190 e demorou 40 minutos para aparecer um carro da Polícia. Não tinha um policial aqui no Centro para dar assistência”, disse.

O aposentado Luiz Pinheiro, morador do Centro de Vitória, reclama da falta de educação dos foliões e da ausência do policiamento no local Crédito: José Carlos Schaeffer

Ele, que tem um filho deficiente, diz que o bairro é residencial e que existem outros locais apropriados para o tipo de festa.

“Eu não sou contra nada, não. Só acho que tem lugar específico para isso. Tem o Sambódromo que é o local para esse tipo de coisa. Aqui no Centro a maioria dos prédios é residência, tem muita gente aqui, entre elas crianças e deficientes como o meu filho, que depende do silêncio para descansar”, completou.

O empresário Vinicius Medeiros está tendo a primeira experiência como comerciante durante o carnaval no Centro de Vitória. Ele reclama que a região não suporta a quantidade de pessoas que passam por lá.

“As pessoas urinam em qualquer local e acaba trazendo dificuldade pra gente que trabalha no comércio. É meu primeiro ano de carnaval aqui como comerciante, e a experiência que a gente está tendo não é boa, por causa da desorganização. Muita bagunça, eu vejo que o Centro não comporta o que está sendo feito aqui”, destacou.

O comerciante Vinicius Medeiros afirma que a falta de educação de alguns foliões prejudica quem tem comércio na região. Crédito: José Carlos Schaeffer

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, dentro do horário de programação dos desfiles dos blocos de carnaval nenhuma ocorrência foi registrada. Segundo Fronzio , assim que a festa clandestina começou a acontecer um outro grupo começou a atirar pedras no Palácio Anchieta e a agredir seguranças do Palácio Fonte Grande. Nesse momento, equipes da Força Tática da Polícia Militar (PM) do Espírito Santo foram acionadas para conter os suspeitos.