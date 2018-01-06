Luiz Flávio Dias, de 30 anos, estava desempregado até pouco mais de uma semana atrás. Pai de dois filhos, ele já estava preocupado com a situação e não tinha dinheiro nem para comprar leite para as crianças. O almoço e a janta só aconteciam graças ao recebimento de doações de cestas básicas.

Your browser does not support the audio element. Carnaval gera emprego nos barracões e oportunidades aos desempregados

A situação de Luiz só mudou depois que ele foi procurar emprego no barracão da Mocidade Unida da Glória (MUG), tradicional escola de samba capixaba, que se prepara para desfilar no dia 03 de fevereiro. Luiz não tem nenhuma formação, mas se colocou à disposição para fazer o que fosse necessário. A tática de ser o mais prestativo possível deu certo, Luiz conseguiu o emprego e agora recebe um salário mínimo.

Robertinho (de azul), presidente da MUG, arrumou emprego no barracão da escola para Luiz Flávio Dias Crédito: Eduardo Dias

"Eu faço de tudo. Eu limpo, ajudo a soldar. Eu não sei soldar, mas tenho interesse em aprender e o rapaz está me ensinando. Todo mundo aqui é legal", disse o funcionário da MUG.

Histórias como a de Luiz Flávio acontecem com diversas pessoas que aproveitam as vagas criadas pelas escolas de samba para ingressar no mercado de trabalho. Só na Mug, o presidente Robertinho diz que são criadas quase 200 vagas entre novembro e fevereiro, com salários que vão até R$ 7 mil.

Encarregado pela montagem das alegorias pesadas, Wagner Miranda, o Waguinho, começou a trabalhar na Mug em uma das vagas temporárias da limpeza, 14 anos atrás, e agarrou a chance que teve.

Waguinho é encarregado pela montagem das alegorias no barracão da MUG Crédito: Eduardo Dias

"É uma porta para quem está querendo aprender e buscar uma vaga de emprego. A gente abre muitas portas para soldador e ajudantes. Para mim foram muito importantes todos esses anos de aprendizado aqui", disse Waguinho.

Assim como na MUG, a criação de vagas de emprego também acontecem na escola Boa Vista, de Cariacica. Lá, o presidente Emerson Xumbrega diz que são criadas cerca de 65 vagas diretas e 25 indiretas, com salários de até R$ 4 mil.

"Além do entretenimento e diversão, a gente consegue assistir algumas famílias. Ainda mais nesse momento de crise. É importante demais essa contribuição que a Boa Vista está dando para a sociedade", disse Xumbrega.