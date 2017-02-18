Carnaval em praias é prejudicado por crise na segurança

A crise na segurança pública afetou a programação de carnaval em algumas praias capixabas, que recebem grande fluxo de turistas nesta época do ano. Algumas prefeituras, já anunciaram que a folia deste ano está cancelada. A Prefeitura de Piúma, avisou por meio de nota em suas redes sociais, o cancelamento da programação de carnaval por causa da instabilidade na segurança do município.

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Em seguida foi a vez da Prefeitura de Anchieta, de abrir mão da festa para preservar a integridade de moradores e turistas. Ainda no Litoral Sul, em Marataízes, a folia está garantida mas de acordo com informações da Secretaria de Cultura, houve uma alteração no horário dos shows. As apresentações que começariam à meia-noite, serão iniciadas às 18h.

No Litoral Norte, em Conceição da Barra, a prefeitura só manterá as festividades se o policiamento estiver normalizado até o feriado. Em Linhares, na mesma região, todas as atrações estão confirmadas. A segurança na cidade será garantida pela Guarda Municipal e por um reforço da Polícia Militar, de acordo com a prefeitura.

Já a Prefeitura de São Mateus, ainda no Litoral Norte, também prevê reforço na segurança para garantir a folia. A Secretaria de Defesa Social da cidade espera que o quadro de policiamento nas ruas seja normalizado até a próxima semana.

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