Se a paralisação dos policiais militares continuar na próxima semana, o Carnaval de Vitória será transferido para os dias 10 e 11 de março. Por enquanto, os desfiles estão mantidos para o próximo final de semana, nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Sambão do Povo.

De acordo com o presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Rogério Sarmento, se o policiamento não for restabelecido até a próxima segunda-feira (10), o Carnaval de Vitória será realizado em uma nova data.

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória pode ser adiado por causa da paralisação dos PMs

“Se as coisas continuarem como estão, na próxima segunda faremos uma reunião com todas as escolas para anunciar o adiamento dos desfiles, mas acredito que isso não será necessário. Os policiais militares voltarão para as ruas e poderemos fazer nosso carnaval”, destacou.

Ainda segundo Sarmento, nenhuma escola do Grupo Especial conseguiu fazer os desfiles técnicos no Sambão do Povo por causa da falta de segurança e do transporte coletivo, mas isso não atrapalha o evento. “Isso não compromete em nada o desfile, até porque, as escolas tem experiência, desfilam todos os anos”, afirmou.

Ouça a entrevista completa do presidente da Liga das Escolas de Samba, Rogério Sarmento

Os desfiles das Escolas de Samba de Vitória acontecem nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Sambão do Povo, a partir das 21h. Na sexta-feira, se apresentam as escolas do Grupo A: Independentes de São Torquato; Chegou O Que Faltava; Rosas de Ouro; Chega Mais; Andaraí; Tradição Serrana; Imperatriz do Forte e Barreiros.