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Carnaval 2019

Carnaval de Vitória: ingressos serão vendidos até final do mês

Valores de arquibancada, mesas de pista e camarotes ainda não foram divulgados.

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 19:20

Publicado em 

12 nov 2018 às 19:20
Mug no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fernando Madeira
Os ingressos para os desfiles do Carnaval de Vitória 2019 serão vendidos até o final deste mês. As vendas para arquibancadas serão feitas pela internet e em pontos de vendas. Já as mesas e camarotes serão comercializados no Mercado São Sebastião, no bairro Jucutuquara, durante dois dias. A data e horário do início das vendas ainda estão sendo definidos, de acordo com a empresa responsável pela área de comercialização do evento.
No ano passado, muitas pessoas chegaram ainda na madrugada no Mercado São Sebastião para garantir os melhores espaços no Sambão do Povo, e este ano não deve ser diferente. O responsável comercial do evento, Raimundo Nonato, disse que dormir na fila para comprar ingressos para o Carnaval de Vitória já virou tradição e não há como evitar isso.
“Antigamente as pessoas faziam fila com 10 e até 15 dias de antecedência, mas hoje as pessoas viram que não precisa desse prazo todo. Mas aqueles que querem uma melhor localização costumam chegar até 24 horas antes para garantir uma boa localização”, disse.
AGENDA
O Sambão do Povo tem capacidade para 16 mil pessoas. Os valores dos ingressos ainda estão sendo definidos. As mesas e os camarotes garantem o acesso ao Sambão do Povo durante os três dias de folia. Já os ingressos para arquibancada terão validade apenas para a noite escolhida de desfile.
Em 2019 os desfiles acontecem nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, uma semana antes do carnaval oficial, com abertura dos portões às 19 horas. Na quinta-feira (21),o desfile das escolas do Grupo de Acesso começa às 21 horas.
Na sexta-feira (22), dia do desfile do Grupo A e no sábado (23), dia de apresentação do Grupo Especial, os desfiles começam às 22 horas.
Veja a ordem dos desfiles:
21/02/19 – Mocidade Serrana; Mocidade da Praia; União Jovem de Itacibá; Independente de Eucalipto.
22/02/19 – Andaraí; Barreiros; Rosas de Ouro; Independente de São Torquato; Chega Mais; Tradição Serrana; Chegou o que Faltava; Império de Fátima;
23/02/19 – Imperatriz do Forte; Unidos da Piedade; Mocidade Unida da Glória; Pega no Samba; Independente de Boa Vista; Novo Império; Unidos de Jucutuquara;
 

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