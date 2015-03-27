Cariacica se apronta para jogo da Seleção Olímpica

Logo mais, às 21h30, o estádio Kleber Andrade será palco do amistoso da Seleção Olímpica do Brasil. Enfrentando o Paraguai, a equipe começa as preparações para as Olimpíadas Rio 2016 em terras capixabas. Para poder assistir à partida sem grandes preocupações, o torcedor vai contar com um esquema especial de trânsito e transporte coletivo, semelhante ao visto pela população durante o show de Paul McCartney, que ocupou o mesmo gramado em novembro do ano passado.

A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV) vai disponibilizar 300 ônibus do Sistema Transcol, que inclui as linhas regulares que passam perto do estádio e reforço na rede noturna e uma linha expressa, criada exclusivamente para o evento. A linha expressa sairá da Praça do Papa, onde os torcedores poderão estacionar seus automóveis. Cerca de 500 vagas estarão disponíveis.

A operação nos terminais Campo Grande e Itacibá também sofre mudanças para o jogo: excepcionalmente, o horário de funcionamento será estendido até a 1 hora da madrugada para reforçar o retorno dos torcedores. O serviço noturno em que a integração é realizada nos terminais 24 horas, sendo eles Vila Velha, São Torquato e Carapina também será reforçado, com mais oferta de viagens, tantos nas linhas troncais (terminal x terminal), quanto nas alimentadores (terminal x bairros).

A diretora de operações da Ceturb, Rosana Gilbert, faz alertas à população para que o sistema de ônibus seja utilizado de forma correta e não haja problemas. "É bom frisar que as pessoas tenham atenção à linha que estejam pegando, a identificação, para ir para o local correto. E, principalmente, levar o dinheiro trocado. Isso vai facilitar o embarque e facilitar que as pessoas cheguem a tempo e possam usufruir desse grande espetáculo. É importante lembrar também a questão do horário, não só da chegada, mas também da saída do evento. Nós estamos com a previsão de início de operação, principalmente das linhas do bolsão, às 18h. E o retorno iniciado a partir das 23h. Atenção aos horários para não perder o ônibus", frisou.

Para que o esquema de transporte funcione a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai interditar a pista lateral da BR 262, sentido Cariacica, entre a Viação Itapemirim e a Igreja dos Mórmons do Rio Branco, a partir das 17 horas. Ela só será desbloqueada após o jogo, por volta de meia-noite e meia. Carros não poderão estacionar nas proximidades do estádio, alerta Eliguerle de Leivas, assistente Técnico de Planejamento da Gerência de Trânsito de Cariacica.

"Para quem vai para o jogo, vá de transporte público ou carro locado. Porque não tem lugar para estacionamento entorno do estádio, as ruas vão estar bloqueadas. Quem quer ir de carro, que vá com cautela e estacione em local permitido. Porque nossa equipe e a PM vão fiscalizar em torno do estádio", explicou.

Somente ônibus, vans e táxis terão permissão para realizar desembarques próximo ao estádio, sob aval da PRF. O ponto de desembarque dos ônibus será em frente a Igreja dos Mórmons, a 100 metros da entrada do Kleber Andrade, pela rua Alfredo Alcure. Já o desembarque de vans e táxis será realizado na área em frente à Prefeitura de Cariacica. Os ônibus, no trecho interditado, não vão fazer ponto de parada.

Com as interdições, as linhas que passam pela Avenida Expedito Garcia seguirão direto pela 262. As linhas que passam pela BR 262 e a linha exclusiva da Praça do Papa serão identificadas com o símbolo do estádio Kleber Andrade e CBF.

Ao término do jogo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará a reserva da faixa da direita na pista central da BR 262, no sentido Vitória, para o embarque dos torcedores nos coletivos. As pistas marginais serão destinadas a vans e táxis. O público pagante do amistoso é de 16.700 pessoas. O Estádio Kleber Andrade tem capacidade para 21.152 acentos.

SERVIÇO

Linhas que passam pela Avenida Expedito Garcia:

700 – T. Campo Grande / T. Itacibá, via Campo Grande

729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia

742 - T. Campo Grande / T. São Torquato

748 - São Geraldo / T. Jardim América

783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá

784 - Vila Merlo / T. Jardim América - via Bubu/Ceasa

509 - T. Carapina / T.Campo Grande

526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama

Linhas que passam pela BR 262

781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR 262

515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar

517 - T. Laranjeiras / Rodoviária via Reta da Penha - Expresso

524 - T. Campo Grande / Praça Eucalipto

530 - T. Campo Grande / Praça do Eucalipto via Marechal Campos - Expresso

531 - T. Campo / T. Vila Velha via Maruípe

534 - Serra / T. Campo Grande - Expresso

533 - T. Campo Grande / T. Vila Velha - Expresso

535 - T. Carapina / T. Campo Grande

536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso

591- Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha