Cariacica registra aumento de 64% nos casos de dengue este ano

Mosquitos Aedes aegypti, que transmitem zika, dengue e chikungunya Crédito: Divulgação

A Grande Vitória tem, em média, 14 novos casos de dengue por dia. No total, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica já registraram quase 3 mil diagnósticos da doença entre janeiro e julho deste ano. O local mais problemático é Cariacica, que teve um aumento de 64% de casos entre 2017 e 2018. Os dados são referentes às notificações feitas entre os meses de janeiro e julho dos dois anos.

Your browser does not support the audio element. Cariacica registra aumento de 64 por cento nos casos de dengue este ano

Cariacica saltou de 578 casos em 2017 para 949 casos em 2018, um crescimento de 371 diagnósticos. Serra também teve um pequeno aumento, de 616 para 625. Já Vitória registrou redução de casos, saindo de 957 e chegando a 775, enquanto Vila Velha tinha um número muito elevado em 2017, 1.431 casos, e conseguiu descer ao patamar dos demais municípios da Grande Vitória, alcançando 605 quadros de dengue em 2018.

A referência técnica em dengue da Secretaria de Saúde de Vila Velha, Fernanda Ronconi, explica que não há um motivo específico para a redução de casos no município. No entanto, ela cita alguns fatores que podem ter influenciado, como ações da prefeitura de combate à proliferação do Aedes aegypti, maior conscientização das pessoas e até mesmo a imunidade de uma parte da população a um tipo de vírus que possa estar circulando neste ano.

Apesar de o período de maior proliferação do mosquito ser o verão, Fernanda Ronconi destaca que não se pode descuidar do combate ao vetor, mesmo no inverno. “Não, de maneira alguma. Até porque nós estamos com um dia chuvoso, um período de chuva. Então, esse alerta não pode acabar nunca. Em qualquer momento, devemos ter esse cuidado.”

Na Serra, o número de casos se manteve praticamente o mesmo, com um pequeno aumento de 9 notificações de 2017 para 2018. A subsecretária de Saúde do município, Janine Pereira Jacinto, afirmou que há dificuldades para redução de criadouros de mosquitos, principalmente por conta de lixo e entulhos que são deixados pela população. “Isso dificulta. Nós estamos fazendo, principalmente em borracharias, ferros velhos, floriculturas, uma intensificação de ações para conscientizar a população para que a gente não tenha um aumento.”