Pelo menos 100 servidores da Prefeitura de Cariacica são investigados administrativamente por não responderem a Declaração de Bens Anuais Para Servidores Públicos (Debasp) no ano passado. O sistema tem como premissa o combate ao enriquecimento ilícito e desvio de verbas no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, com declaração de bens e valores.O Debasp é um sistema informatizado que disponibiliza ao servidor público um formulário via internet, onde ele fará a declaração de bens e valores. O sistema opera aos moldes da Declaração do Imposto de Renda. É necessário declarar bens e valores como imóveis, veículos e depósito em poupança, por exemplo.Pelo Decreto n°65/2014, todos os membros do Executivo Municipal são obrigados a responder o Debasp, sendo eles servidores em cargo efetivo, comissionado ou designação temporária e até mesmo o alto escalão do governo municipal: subsecretários, secretários, vice-prefeito e prefeito.

Your browser does not support the audio element. Cariacica investiga 100 servidores que não declararam os bens ao poder público municipal

Início das declarações

A primeira rodada de declarações foi realizada de maio a setembro de 2014, quando os servidores se familiarizaram com o programa. Apesar do amplo tempo para executar o processo, alguns servidores não o fizeram e agora respondem à sindicância, como explica o Secretário Municipal de Controle e Transparência, Eliezer Soares Rocha Junior.

"Muitas vezes por desconhecimento, apesar da grande orientação que demos, o servidor não faz a declaração. Foi aberto uma sindicância para apurar se realmente houve má fé por parte do servidor. No entanto, se ele insistir e não declarar, é aberto um processo administrativo disciplinar e ele pode ser ser demitido", esclareceu à Rádio CBN Vitória.

A cidade é primeira no Espírito Santo a utilizar esse tipo de sistema informatizado. Segundo Eliezer, o decreto que implementou o Debasp no município garante o cumprimento da Lei Federal 8.429/92 (Lei de Improbidade). Ela determina que o servidor público precisa declarar seus bens quando entra no cargo, durante o tempo de estadia e na saída da função.

Cruzamento de informações

Esse é o segundo ano que os servidores de Cariacica terão de responder a declaração. O processo começou neste fim de junho e segue até o dia 31 de julho. A novidade do sistema neste ano é que, agora, a partir das informações da declaração de bens dos servidores públicos, será possível promover o cruzamento das informações com o banco de dados da Junta Comercial, Registro de Imóveis e IPTU, de acordo com o secretário.

"Qual o objetivo? Verificar se o que o servidor declarou é verídico. Cruzando as informações e verificando um possível enriquecimento ilícito, o servidor público vai ser chamado para explicar. Se for comprovado, por meio de sindicância e processo administrativo disciplinar, que houve um enriquecimento ilícito por parte desse servidor. Neste caso ele vai ser punido de acordo com a Lei", esclareceu.

No caso de comprovação de irregularidades por parte do servidor, os dados das declarações são disponibilizados no site da transparência da Prefeitura de Cariacica.