Cariacica faz cadastro para encaminhar pedido de liberação de FGTS

Moradores perderam itens durante a chuva no ES Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Cariacica começou a fazer a limpeza das ruas do bairro Vila Rica que ficaram alagadas por conta das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. O trabalho começou no início da manhã e, durante a tarde, ainda havia agentes municipais limpando a sujeita. Na rua, ainda foi possível ver pilhas de objetos e móveis, como sofás, colchões e armários que ficaram inutilizados. Caminhões saíram cheios de entulhos do bairro. Apesar de não haver mais alagamentos, os moradores ainda contam os prejuízos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro, as famílias que foram afetadas poderão ter acesso a recursos do FGTS, se o trâmite para isso for concluído com o andamento do decreto de emergência, assim como em Vila Velha. Nesta segunda, a prefeitura começou a fazer o trabalho de cadastramento dos atingidos pelos alagamentos, como explicou Ribeiro. “Para receber os valores do FGTS, será necessário fazer todo um levantamento por parte da Defesa Civil e Assistência Social. Assim, as pessoas vão poder receber por meio da Caixa Econômica Federal”, disse.

Na última sexta-feira (9), a Prefeitura de Cariacica decretou situação de emergência. No entanto, é necessário o reconhecimento da situação por parte do Ministério da Integração Nacional para que os afetados pela chuva possam sacar os recursos do FGTS.

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Segundo Alexandre Ribeiro, não há mais desalojados em Cariacica e não chegou a ser necessário disponibilizar abrigo público para quem não tinha para onde ir. No entanto, a prefeitura está coletando doações no banco de alimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, que ficam no bairro de Campo Grande. Qualquer doação é aceita: roupas, comida, móveis, colchões e produtos de limpeza.

Alexandre Ribeiro também rebateu a coordenação da Defesa Civil Estadual, que afirmou, em entrevista à CBN Vitória, que as prefeituras não fizeram o dever de casa para evitar os alagamentos e deslizamentos de encostas. “Foram mais de 58 mil metros de encostas protegidos, mais de dez edificados em áreas de risco, mais de 70 famílias foram incluídas em programa de habitação da cidade. Todos os trabalhos de prevenção vêm sendo feitos”, afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, a dragagem do Rio Formate, que margeia o bairro Vila Rica, foi feita em 2014. Mesmo assim, moradores do bairro tiveram que enfrentar, mais uma vez, os efeitos de uma enchente que destruiu grande parte dos pertences dessas pessoas.

Outra situação que chama a atenção é a de uma encosta que deslizou no bairro Alto Boa Vista, na Rua Pedro Nolasco. Na sexta-feira, quando ocorreu o deslizamento, três imóveis foram interditados. Uma das famílias se recusou a sair de casa porque alegou que a construção foi interditada nas chuvas de 2013 pelo mesmo motivo e, desde então, nada foi feito para evitar o problema.

O secretário Alexandre Ribeiro afirmou que, naquele local, não é possível fazer proteção com mantas. No entanto, ele afirmou que a prefeitura está buscando recursos junto aos governos estadual e federal para construir um muro de contenção no barranco que deslizou.