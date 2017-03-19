Cariacica fará mutirões de vacinação até o final do mês de março

A Prefeitura de Cariacica vai seguir realizando mutirões de vacinação contra a febre amarela até o fim de março. Segundo a secretária Municipal de Saúde, Stefane Legran, já está programada uma outra ação para o próximo sábado (25), com disponibilização de 20 mil doses. A estimativa do município é que tenha vacinado, até este domingo (19), 158 mil pessoas.

Ao longo da semana, a prefeitura de Cariacica vai seguir vacinando a população em 22 Unidades de Saúde de referência, com a distribuição diária de 150 senhas em cada unidade. Nesses locais, a vacinação ocorre de segunda a sexta, de 8h às 12h.

De acordo com a secretária de Saúde, o município vai oferecer vacinação a todos que ainda não se imunizaram. “Nós vamos atender a todos que necessitem das vacinas porque isso vai deixar de ser só uma campanha e vai continuar nas Unidades. Então, se por algum motivo, o cidadão não conseguir tomar a vacina nos mutirões, que se encerram neste mês de março, ele pode ir a qualquer unidade depois para ser vacinado”, explicou.

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Mutirão

Neste domingo (19), a prefeitura promoveu mais um mutirão de vacinação, com a oferta de 20 mil doses. A ação aconteceu no bairro São Francisco, no Manaaim de Cariacica. No local, além da vacinação, os agentes de saúde também emitiam laudos para idosos que queriam se vacinar.

Outro mutirão está programado para acontecer no próximo sábado. Mais 20 mil doses de vacina contra a febre amarela serão disponibilizadas, segundo a secretária Stefane Legran. O local da ação ainda não está definido.

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