Cariacica barra "terra sem lei" em publicidade de rua

A Lei de Publicidade foi publicada no ano passado e teve um prazo de 12 meses para as adequações necessárias. A medida foi necessária porque Cariacica não tinha controle de quem espalhava publicidade pela cidade, como explica Wellington Silva, Secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente. “Qualquer um poderia vir aqui em Cariacica e colocar placa. Hoje não. Com essa lei, a pessoa precisa passar pelo setor de Posturas”, explicou.

Para o licenciamento de placas no município, mesmo em área particular, o interessado precisa dar entrada no Protocolo Geral da Prefeitura com cópias do layout da placa, quantidade, localização, contrato social, alvará de funcionamento da empresa e em caso de área privada, o contrato de locação do espaço. Atualmente, Cariacica tem 59 placas e outdoors irregulares, inclusive em áreas de proteção ambiental.

“Nesta semana nós retiramos quatro placas que foram colocadas na área de manguezal, uma área de proteção ambiental”, informou o secretário.

O Alvará de Publicidade provisório tem validade de 120 dias e o permanente tem duração de um ano. O documento deve ser renovado mediante solicitação do interessado. As penalidades são multa, cancelamento imediato da Licença de Publicidade ou da autorização do anúncio especial; e remoção da publicidade. O processo também vale para outras formas de publicidade, como a distribuição de panfletos em vias públicas, além de painéis, veículos de propaganda, muros e faixas.

“Nós estamos começando com os outdoors, mas nós vamos partir para outras coisas também. Tudo o que atrapalha o visual da cidade nós vamos agir e notificar as empresas da cidade”, disse Wellington Silva.