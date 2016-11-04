Caravana percorre mais de 850 km de Regência a Mariana em torno do Rio Doce

Em protesto após um ano do rompimento da barragem da Samarco, localizada em Mariana, Minas Gerais, um grupo está percorrendo o de ônibus o caminho inverso da lama no Rio Doce. São mais de 850 km de viagem. A saída aconteceu na última segunda-feira (31) de Regência, em Linhares e a chegada deve acontecer na madrugada deste sábado (5), dia que o desastre completa um ano.

Ao todo dez mil pessoas devem se reunir em Mariana neste protesto. O manifesto é realizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e várias outras instituições, como sindicatos, movimentos populares e universidades. Segundo uma das organizadoras da caravana, a professora Luciana Souza, a ideia é não deixar cair no esquecimento a tragédia que matou 19 pessoas e afetou milhares às margens do Rio Doce.

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“Saíram dez ônibus e foram parando nas cidades onde a lama causou impacto. O objetivo é que nós não deixemos cair no esquecimento esse um ano de tragédia”, disse.

Segundo Luciana, várias pessoas se juntaram com o grupo ao longo do caminho. Em todas as cidades em que o movimento passa, há manifestos e apresentações culturais, o que também deve acontecer em Mariana.

Além disso, um documento, que pode chegar a 200 páginas, é elaborado pelo grupo, com depoimentos dos atingidos pela lama e estudos de instituições como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que tratam da contaminação da água e cobrando providências das empresas responsáveis Samarco, Vale e BHP Billinton. O material será entregue posteriormente à órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

'Sinalaço'