Caravana percorre mais de 850 km de Regência a Mariana em torno do Rio Doce

Em protesto após um ano do rompimento da barragem da Samarco, localizada em Mariana, Minas Gerais, um grupo está percorrendo o de ônibus o caminho inverso da lama no Rio Doce. São mais de 850 km de viagem. A saída aconteceu na última segunda-feira (31) de Regência, em Linhares e a chegada deve acontecer na madrugada deste sábado (5), dia que o desastre completa um ano.
Ao todo dez mil pessoas devem se reunir em Mariana neste protesto. O manifesto é realizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e várias outras instituições, como sindicatos, movimentos populares e universidades. Segundo uma das organizadoras da caravana, a professora Luciana Souza, a ideia é não deixar cair no esquecimento a tragédia que matou 19 pessoas e afetou milhares às margens do Rio Doce.
Caravana vai percorrer mais de 850 km de Regência a Mariana pelo Rio Doce
“Saíram dez ônibus e foram parando nas cidades onde a lama causou impacto. O objetivo é que nós não deixemos cair no esquecimento esse um ano de tragédia”, disse.
Segundo Luciana, várias pessoas se juntaram com o grupo ao longo do caminho. Em todas as cidades em que o movimento passa, há manifestos e apresentações culturais, o que também deve acontecer em Mariana.
Além disso, um documento, que pode chegar a 200 páginas, é elaborado pelo grupo, com depoimentos dos atingidos pela lama e estudos de instituições como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que tratam da contaminação da água e cobrando providências das empresas responsáveis Samarco, Vale e BHP Billinton. O material será entregue posteriormente à órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).
'Sinalaço'
No Noroeste do Estado, igrejas que compõem a Diocese de Colatina fazem um "sinalaço" na tarde deste sábado (05). Centenas de templos religiosos tocarão os sinos ao mesmo tempo, às 15 horas, em sinal de luto após um ano do desastre.