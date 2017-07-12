Caramujos africanos infestam áreas de Vitória e Vila Velha

As chuvas e o tempo úmido das últimas semanas aumentaram a quantidade de caramujos africanos em Vitória e em Vila Velha. Por conta disso, as prefeituras tiveram que realizar ações de recolhimento dos moluscos, principalmente nas áreas de restinga da Praia de Camburi, na Capital, e entre a Praia da Costa e Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.

Com o tempo mais propício, os caramujos africanos acabam se reproduzindo mais e somente com a ação humana é possível controlar a infestação do animal. A secretária de Serviços Urbanos de Vila Velha, Marizete de Oliveira Silva, explica um dos fatores que fazem como que o controle desse molusco seja mais difícil. “Eles são uma praga e não têm predador natural no Brasil. Por isso, essa multiplicação exagerada deles”, esclareceu.

Segundo a secretária, o trabalho de remoção dos animais começou há dois dias em Vila Velha e vai seguir até que seja controlada a proliferação dos caramujos africanos. A retirada é feita manualmente por equipes de limpeza da cidade.

Em Vitória, a situação está mais controlada, de acordo com a coordenadora técnica do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental, Clara Scarpati. A infestação de caramujos ocorreu há algumas semanas. No entanto, a prefeitura ainda vai fazer uma nova avaliação nesta quinta-feira (13), na Praia de Camburi, para saber se há outro crescimento do número de caramujos africanos.

Clara Scarpati explica como a população pode retirar os animais se encontrá-los em casa. “A pessoa pode catar os caramujos usando luvas ou protegendo as mãos com sacolas plásticas. A orientação é esmagar os caramujos com algo que possa quebrar as conchas. Depois, uma pessoa adulta pode jogar álcool e atear fogo”, explicou.