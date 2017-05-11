As divergências entre a prefeitura de Vitória e a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) continuam se intensificando. No último dia 7 de março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) protocolou um pedido de informação junto à estatal questionando a empresa sobre a instalação de sistema de captação de esgoto na rede de drenagem adjacente à Estação de Bombeamento de Águas Pluviais na Praia do Canto. O documento dava prazo de quinze para uma resposta, o que não ocorreu, segundo a prefeitura.

Your browser does not support the audio element. Captação de esgoto em rede pluvial foi questionada à Cesan

No documento, a Semmam pede que a Cesan apresente documentação comprobatória que mostre a autorização para a instalação da bomba naquele local e questiona a respeito da quantidade de efluente bombeado e do destino desse material.

Em entrevista ao jornal A GAZETA, o diretor de Meio Ambiente da Cesan, Amadeu Wetler, afirmou que não sabe se o documento da prefeitura já foi respondido. No entanto, disse que se a instalação foi feita é porque houve autorização.

À Rádio CBN Vitória, ele declarou que o sistema instalado adjacente à Estação de Bombeamento de Águas Pluviais capta o esgoto e o direciona para a estação de tratamento, não para o mar. “A Cesan jamais encaminha para o mar, ela manda para a estação de tratamento de esgoto”, garantiu.

O secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, contesta a informação do diretor da Cesan e afirma que, na verdade, o esgoto passou pela bomba da rede pluvial, que pertence ao município, e por isso foi parar no mar.

“Como a bomba da Cesan não funcionou para jogar o esgoto para a estação elevatória, esse resíduo passou e quem bombeou para a água foi a nossa. Se não fosse a bomba da Semmam, esse esgoto teria vazado pela cidade”, contestou.